Apple en Intel het haasje bij handelsoorlog met China

Daarmee komt Cnbc, dat zich baseert op een rapport van Jefferies. De zestien bedrijven, waaronder ook softwaremaker Microsoft en chipbedrijf Qualcomm, realiseerden vorig jaar in totaal 105,5 miljard dollar aan omzet in China, ofwel 23 procent van de totale omzet, aldus de analisten van Jefferies. Met inbegrip van HP, Dell en andere bedrijven die hun omzet uit China niet apart rapporteren, komt de totale schatting uit op ongeveer 150 miljard dollar.

Als gevolg hiervan zal de Trump-regering waarschijnlijk concessies van Peking nastreven, in plaats van alle technologische handel af te sluiten, stellen analisten Edison Lee en Timothy Chau. "We blijven geloven dat de VS alleen zeer berekende bewegingen zullen maken, door rekening te houden met het commerciële belang van Amerikaanse technologiebedrijven."

Technologie en eigendomsrechten

Het handelsgeschil tussen de VS en China heeft zich in toenemende mate gericht op technologie en intellectuele eigendomsrechten. Zo verbood de VS in april Amerikaanse bedrijven om zeven jaar lang geen onderdelen te leveren aan de Chinese maker van telecommunicatie-apparatuur ZTE.

De beslissing was een reactie op de schending door ZTE van Amerikaanse sancties tegen Iran en Noord-Korea. De handel in de aandelen ZTE op de beurzen in Hongkong en Shenzhen werd na het verbod stopgezet, en afgelopen week meldde het bedrijf dat de belangrijkste bedrijfsactiviteiten zijn gestopt.

Zakendoen

Afgelopen zondag zei president Donald Trump echter onverwachts dat hij samenwerkt met de Chinese president Xi Jinping om ZTE te helpen 'snel weer zaken te doen'. Dit leidde begin deze week tot sterke koerswinsten onder de toeleveranciers van ZTE.

Acacia Communications, dat 30 procent van zijn omzet van het Chinese ZTE krijgt, behoorde tot de sterkste stijgers. Ook Oclaro, dat 18 procent van zijn omzet genereert van ZTE, veerde op. Lumentum, dat Oclaro voor 1,8 miljard dollar overneemt, zat ook in de lift. Finisar, dat ZTE als klant heeft, steeg eveneens. Alle vier bedrijven staan op de lijst van Jefferies.