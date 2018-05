Deze 20 aandelen kunnen een kwart in waarde stijgen

Beleggers moeten zich voorbereiden op normalere, lagere rendementen op aandelen, dus een goede aandelenselectie is belangrijker dan ooit, schrijft Ben Laider, aandelenstrateeg bij HSBC in een brief aan klanten, waar MarketWatch uit citeert.

De toegenomen volatiliteit (beweeglijkheid) van de beurzen maakt veel beleggers nerveus. Maar de Britse zakenbank wijst erop dat het ook zorgt voor koopkansen, omdat sommige aandelen onterecht afgestraft kunnen zijn.

Laider geeft alvast een schot voor de boeg, met een lijstje van twintig aandelen uit vier continenten, die volgens hem een flinke rit omhoog kunnen maken.

HSBC becijfert het opwaarts potentieel van deze fondsen op gemiddeld 25 procent. Maar de onderlinge verschillen zijn groot: de koersdoelen lopen uiteen van 10,3 procent (voor het Zuid-Afrikaanse Sasol) tot 54,7 procent (voor het Chinese CRCC) ten opzichte van de huidige niveaus.

Negen Europese aandelen

Op de lijst prijken negen Europese bedrijven, maar Nederlandse fondsen ontbreken. Vooral over twee Britse bedrijven zijn de verwachtingen hooggespannen: farmaceut GlaxoSmithKline en levensmiddelen- en retailbedrijf Associated British Foods (moederbedrijf van de kledingketen Primark).

Ook twee Duitse bedrijven gooien hoge ogen: sportartikelenfabrikant Adidas en luchtvaartmaatschappij Lufthansa.

Beste koopjes in Azië

Voor de meest interessante koopjes moet u echter in Azië zijn. Het hoogste opwaarts potentieel ziet HSBC in het Chinese bouwbedrijf CRCC: de koers kan volgens de zakenbank wel 54,7 procent opveren. Ook Samsung zou niet in de beleggingsportefeuille moeten ontbreken, gelet op de 40,4 procent koerswinst die in het vat zit.

Een opmerkelijke keuze is Geely. Deze Chinese autofabrikant timmert hard aan de weg in Europa: eerst met de overname van de Zweedse autofabrikant Volvo en de Britse sportwagenfabrikant Lotus en vervolgens met de aankoop van een groot belang in het Duitse Daimler.

Onlangs werd echter bekend dat het bedrijf een mogelijke bote boven het hoofd hangt, omdat het de aankoop van het Daimler-belang te laat heeft gemeld.

Het boodschappenlijstje telt één Indiase naam: Adani Ports and Special Economic Zone Limited, afgekort als APSEZ. Dit is een private havenontwikkelaar.

Ook staat er één bedrijf uit Zuid-Afrika op: olie- en gasbedrijf Sasol. Dit is tevens het enige bedrijf uit deze sector.

Drie Amerikaanse blue chips

De top-20 van HSBC telt slechts drie Amerikaanse aandelen: juweliersbedrijf Tiffany, oliedienstverlener Baker Hughes en The Mosaic Company, een bedrijf dat onder andere fosfaten delft. Technologiebedrijven ontbreken.

Baker Hughes is vorig jaar samengegaan met de energiedivisie van GE. Het bedrijf is volgens Laider goed op weg om dit jaar 700 miljoen dollar aan synergievoordelen te realiseren. Ook verwacht de beleggingsstrateeg een vrije kasstroom van maar liefst 7,8 miljard dollar in de komende drie jaar.

Mosaic profiteert van de fosfaattekorten. HSBC verwacht dat het bedrijf sterke inkomsten zal behalen en vindt het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd.

Voor Tiffany verwacht HSBC een terugkeer naar groei; zeker na de bestuurswissel van vorig jaar. Toen nam voormalig Bulgari-directeur Alessandro Bogliolo het roer over van Frederic Cumenal, die het veld moest ruimen nadat het bedrijf teleurstellende resultaten had behaald.

Het lijstje

Tot slot het volledige lijstje (naam van het bedrijf + opwaarts potentieel):

VS

The Mosaic Company: 31,8 procent

Baker Hughes: 23,0 procent

Tiffany: 20,5 procent

Europa

GlaxoSmithKline: 33 procent

Associated British Foods: 30,9 procent

Adidas: 29,3 procent

Lufthansa: 27,4 procent

Fresmilo: 23,4 procent

Deutsche Telekom: 22,6 procent

CRH: 20,5 procent

Unicredit: 17,1 procent

Schneider Electrics: 16,3 procent

Azië

CRCC: 54,7 procent

Samsung Electronics: 40,4 procent

Geely Automobile Holdings: 40,1 procent

China Overseas Land & Investment: 33,1 procent

China Construction Bank: 31,7 procent

China Resources Beer: 23,4 procent

Adani Ports and SEZ: 18,7 procent



Afrika