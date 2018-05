Jim Rogers: Beleggers moeten zich indekken tegen berenmarkt

In een interview met Kim Iskyan van Stansberry Churchouse Research op de website BusinessInsider zei Rogers dat hij de beleidsbeslissingen van de Amerikaanse regering en de dreigende handelsoorlog als de grootste bedreigingen voor de markt beschouwt.

Ook de toenemende wereldwijde schuldenberg vormt volgens hem een serieus probleem. De landbouwsector is volgens hem een van de plekken waar beleggers kunnen schuilen voor het dreigende onheil op de markten.

'Washington grootste bedreiging voor markt'

Het Witte Huis is volgens Rogers de grootste bedreiging voor beleggers omdat "ze daar dingen willen doen zoals een handelsoorlog beginnen". Washington wil een oorlog beginnen "met wie dan ook. Of het nu Iran, Noord-Korea of een ander land is", zo vervolgt hij. "De situatie rond Noord-Korea is gelukkig gekalmeerd, maar ik heb geen idee waarom ze Rusland blijven belagen."

Oplopende rente

Ook de renteontwikkeling baart Rogers zorgen. De Amerikaanse centrale bank heeft gigantische schulden op de balans opgebouwd en de rente naar het laagste niveau in de geschiedenis gedrukt, stelt hij." De rentetarieven zijn nog nooit zo laag geweest, waar ook ter wereld. Met als resultaat dat de schuld overal ter wereld oploopt. De rentetarieven gaan echter weer omhoog. Dat proces is al begonnen."

Als de rente oploopt, zullen er volgens Rogers problemen op de markten ontstaan. "Iedereen gaat de centrale bank bellen en zeggen: je moet ons redden. Maar de centrale bank bestaat uit bureaucraten en academici. Ze weten niet wat ze doen", zegt de beursveteraan, die duidelijk weinig vertrouwen heeft in de Fed. "Ze zullen in paniek raken, ze zullen proberen ons te redden. Ik weet niet wat ze zullen doen, meer geld drukken, activa kopen... Maar wat ze ook gaan doen, het zal niet het juiste zijn."

Met enig gevoel voor dramatiek voegt hij eraan toe: "Ik hoop dat ik de volgende berenmarkt overleef omdat het verschrikkelijk zal worden. Het wordt de ergste in mijn leven."

Schuldenberg

Sinds de berenmarkt in 2008 zijn de schulden wereldwijd volgens Rogers alleen maar toegenomen. "Niemand betracht soberheid. In 2008 had de wereld een groot probleem vanwege te veel schulden. Sinds 2008 is de schuld overal omhooggeschoten. De volgende keer dat er problemen ontstaan, wordt het een vreselijke nachtmerrie. In 2008 had China nog een buffer en schoot het land te hulp. Maar zelfs China heeft nu veel schulden."

Hoe beleggers zich kunnen beschermen: landbouw

De landbouwsector is volgens Rogers een veilige haven voor beleggers. "Landbouw zal het waarschijnlijk goed doen, zelfs als de wereld ten einde komt, omdat de sector al 35 jaar in een dal zit. Waarschijnlijk kun je het beste boer worden. Vooral in China doet de regering er alles aan om de boeren te helpen. Dus landbouw, met name China, is een goede plek om te schuilen."

...En de dollar

Rogers zoekt zelf ook zijn heil in de Amerikaanse dollar. Dat komt niet omdat hij vertrouwen heeft in de Amerikaanse dollar, maar om de positie van de Amerikaanse munt als veilige haven.

"Amerika is de grootste schuldenaar in de geschiedenis van de wereld en de schuld wordt steeds groter. Maar wanneer er onrust is, zoeken mensen naar een veilige haven. Beleggers denken dat de Amerikaanse dollar een veiligere haven is dan de euro, de Zwitserse frank of het Britse pond."

Aangezien goud meestal daalt wanneer de dollar duurder wordt, hoopt Rogers zijn dollars uiteindelijk op de top te verkopen en goud te kopen. "Maar misschien is de Chinese yuan tegen die tijd wel volledig converteerbaar op de vrije markt. Wie weet?"