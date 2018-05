Dit kunt u doen om de gevreesde haaienbeet te voorkomen

Dat zegt hij tegen MarketWatch. Beleggers die zich goed voorbereiden moeten contrair handelen, vindt Kleintop: ze zouden tegen de stroom in moeten durven zwemmen om een zogeheten haaienbeet te voorkomen. Een haaienaanval kan volgens hem een grote hap uit nemen uit het rendement van beleggers die hun portefeuilles niet opnieuw in balans hebben gebracht.

Volgens Kleintop moeten beleggers de balans te herstellen tussen drie aandelencategorieën: Amerikaanse en internationale aandelen, groei- en waardeaandelen, en small- en largecaps.

1. Amerikaanse aandelen versus de rest

De onderstaande grafiek geeft de relatieve prestaties van Amerikaanse en internationale aandelenindexen weer.

De outperformance van Amerikaanse aandelen (de blauwe lijn) ten opzichte van internationale aandelen, die ongeveer een decennium duurde, ligt momenteel op een extreem niveau. Dat suggereert dat het misschien tijd is om de trend te keren.





"Niemand weet zeker of we de piek van de Amerikaanse aandelenmarktprestaties ten opzichte van internationale aandelen hebben gezien. De haaikaken kunnen nog breder opengaan voordat ze bijten", relativeert Kleintop. Maar het risico op een haaienbeet lijkt hem wel behoorlijk hoog.

"Beleggers zouden nu moeten overwegen om hun portefeuilles opnieuw in evenwicht te brengen van Amerikaanse aandelen naar internationale aandelen", zo waarschuwt hij.

2. Groei- versus waardeaandelen

Kleintop ziet een vergelijkbare trend in groei versus waarde.





"Hoewel de kaken nog wijder uiteen kunnen gaan voordat ze op één lijn liggen met de niveaus waar ze in het verleden begonnen te bijten, kan het verstandig zijn om uit voorzorg een verschuiving aan te brengen van groei naar waarde", aldus Kleintop.

3. Large- versus smallcaps

Bij het kiezen tussen aandelen met een kleine of grote marktkapitalisatie (small- of largecaps), acht Kleintop het verstandig om de focus meer te gaan leggen op aandelen van grote bedrijven te kijken.

"Aandelen met een kleine marktkapitalisatie hebben het beter gedaan dan de largecaps sinds het begin van de stierenmarkt in 2009, maar de kaken lijken nu uitgerekt. Het opnieuw in evenwicht brengen van smallcaps naar largecaps kan een haaienaanval voorkomen."





Kleintop brengt nog wel een nuancering aan. Hoewel deze strategieën het rendement van de portefeuille in normale marktsituaties zullen verbeteren, zal een wereldwijde recessie en brede berenmarkt al deze activa even hard treffen. Maar beleggers hoeven zich volgens Kleintop nog geen zorgen te maken over een berenmarkt.

"Als we kijken naar de rentecurve, de inflatie en de werkloosheidscijfers, dan zijn er nog geen tekenen dat de cyclus al ten einde is. Het is beter om belegd te blijven", concludeert Kleintop.