Wat verklaart de olieprijsstijging en hoe te profiteren?

Loege Schilder legt het uit in zijn column op Belegger.nl.

Sancties beperken olieaanbod

Door het terugtrekken van de VS uit het Iraanse nucleaire akkoord zullen oude sancties opnieuw in werking treden. Onderdeel van deze sancties is een ban op de aanschaf van Iraanse olie.

De Iraanse olieproductie bedraagt 4% van de hoeveelheid die wereldwijd wordt geproduceerd. Deze ban op Iraanse olie betekent een daling van het wereldwijde olieaanbod. Een dalend aanbod leidt bij een gelijkblijvende vraag tot een stijging van de prijs. De markt anticipeert hierop, wat direct is terug te zien in een hogere olieprijs.

Waarom stijgt de olieprijs al maanden?

De recente stijging van de olieprijs met 4,5% is opvallend. Toch is de prijsontwikkeling eerder dit jaar indrukwekkender. De stijging vanaf het laagste punt medio februari bedraagt namelijk ruim 26,5%.

Ook dit is te relateren aan vraag en aanbod. De olie die geproduceerd wordt door de Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is een belangrijke factor in de totstandkoming van olieprijzen. Deze organisatie probeert actief de olieproductie te sturen door productiedoelen te stellen voor haar leden. Lage productiedoelstellingen van de OPEC verlaagden het olieaanbod, met als gevolg een stijgende olieprijs.

Daarnaast nam de vraag naar olie toe vanuit met name Amerikaanse ondernemingen. De Amerikaanse economie draait op volle toeren. Hogere economische activiteit leidt tot een hoger verbruik van olie. Zowel de beperking van het aanbod als de toenemende vraag hebben een opwaarts effect op de prijs.

Hoe kan ik hier op inspelen?

Beleggers die verwachten dat de olieprijs nog verder zal oplopen, kunnen hiervan profiteren door te beleggen in producten die direct gerelateerd zijn aan de olieprijs. Een voorbeeld hiervan is een Echange Traded Fund (ETF) dat belegt in grondstof-futures.

Een andere manier is door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de energiesector, zoals Exxon Mobil. Deze beleggingen zijn in de regel gebaat bij stijgende olieprijzen, hoewel de relatie minder sterk is dan die van beleggingen in grondstoffen. Toch was het rendement van de Amerikaanse energiesector vanaf medio februari bijna 20%.

Waar moet ik rekening mee houden?

Als gevolg van de recente koersstijging hebben meer beleggers geïnvesteerd in bovenstaande beleggingen.

Tegelijkertijd zijn er ook contraire beleggers die na de recente stijging nu juist een daling van de olieprijs verwachten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de olieprijs zal dalen omdat bepaalde OPEC-leden besluiten zich (wederom) niet te houden aan gestelde productiedoelstellingen.

Deze beleggers kunnen denken aan aandelen van bedrijven uit de transportsector, waar olie een belangrijke kostenpost vormt en die daarom juist profiteren van een daling van de olieprijs.

Bij beleggen is het overigens niet verstandig om al je geld op één paard te zetten. Wanneer de verwachtingen niet blijken uit te komen, kunnen de negatieve gevolgen groot zijn. Zorg er daarom voor dat uw portefeuille bestand is tegen meerdere scenario’s. Meer spreiding binnen de portefeuille brengt rendement en risico beter in balans.