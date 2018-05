Neemt Chinese tech het over?

Dat schrijft IEXProfs.nl. Wie belegt in de opkomende markten, belegt steeds meer in tech. Dat is misschien wel de meest opmerkelijke ontwikkeling die deze gevarieerde aandelenregio heeft doorgelopen.

Dat weet ook Supriya Menon, senior multi-assetstrateeg bij Pictet AM: "Lange tijd werden de opkomende markten gedomineerd door productenten van grondstoffen en financials. Nu is tech de belangrijkste sector, goed voor 28 procent van de opkomende markten aandelenindex. Tien jaar geleden was het nog minder dan 10 procent." Daarmee is de techsector in de opkomende markten zelfs groter dan in de VS, waar tech ruwweg 25 procent van de markt uitmaakt.

Nou ja, het techfeestje in de opkomende landen is vooral een Aziatische aangelegenheid. Taiwan en Zuid-Korea zijn dominant in chips, India moet het vooral hebben van IT-dienstverlening. En dan hebben we China nog, dat zéér ambitieuze doelstellingen heeft. "China is steeds minder de uitvoerder van Amerikaanse ideeën. Het gaat inmiddels ook de andere kant op. Hevige Chinese R&D-inspanningen werpen hun vruchten af," vertelt Menon.

Made in China 2025

Voor de Chinese regering is de tech-sector meer dan belangrijk. Het is inmiddels dé primaire focus van het economisch beleid, waarbij het land tussen nu en 2025 enorme technologische sprongen moeten hebben gemaakt op vooral op de martk van elektrische auto's, scheepstechnologie en duurzame energie. In 2025 moet op acht van de tien producten uit deze drie categorieën Made in China staan. De Chinese regering heeft een passende naam bedacht voor het economische project: Made in China 2025.

Beijing helpt de zaak met subisidies en planning op gang. Extra hulp komt van de thuismarkt die tamelijk gigantisch is. Bijkomend voordeel voor bedrijven in technolgische deelterreinen zoals big data en artificial intelligence is dat zij enorm kunnen profiteren van de afwezigheid van enige privacybescherming. De data van het Chinese bevolking ligt op straat en daar hebben slechts weinigen problemen mee. Volgens Menon ziet menig Chinees er juist de voordelen van in. "Het maakt toegang tot krediet reuze eenvoudig en snel."

Amerikaanse tegenzetten

In de VS, in het Witte Huis in het bijzonder, zijn inmiddels ook een aantal lichtjes gaan branden. Volgens insiders zijn de Amerikaanse handelsdreigementen met name gericht tegen Made in China 2025. Volgens Menon zal Amerikaans protectionisme het Chinese project niet kunnen stoppen.

"Als de Amerikaanse regering de export blokkeert van onderdelen en bedrijfsfusies, dan is dat niet meer dan een korte termijn tegenwind. Op de lange termijn zal het eerder de Chinese techsector versterken, doordat die gedwongen wordt de afhankelijkheid van Amerikaanse tech-bedrijven te verminderen."

Overigens is volgens Menon Made in China 2025 niet alleen gericht tegen Silicon Valley. "China wil met name groot worden in de chipsindustrie. Ook de grote chipbedrijven in Taiwan en Korea hebben reden zich zorgen te maken."

Maar toch, Made in China 2025 zal Amerikaanse techbedrijven zeker hoofdpijn bezorgen. Menon weet wel in welk land, VS of China, zij haar geld wil beleggen. "Made in China 2025 maakt de Chinese techsector tot een aantrekkelijke langetermijnbelegging. Ook omdat de huidige instapkosten niet al te hoog liggen. Chinese techbedrijven zijn op basis van price/book de helft goedkoper dan Amerikaanse techbedrijven."

Slagveld opkomende markten

Mochten Amerikaanse en Chinese techbedrijven het in de nabije toekomst met elkaar aan de stok krijgen, dan zal het slagveld overigens niet in de VS of China zijn, maar in de opkomende landen. Vooral E-commerce biedt er grote mogelijkheden doordat in grote delen van de opkomende markten eerder te weinig dan te veel winkels zijn. Laten juist Chinese bedrijven, denk aan Alibaba, koploper zijn in e-commerce.