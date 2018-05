Financials zijn tijdelijk ondergewaardeerd

Analisten zijn dit jaar positiever geworden over de financiële sector. De combinatie van een stijgende rente en minder regulering speelt met name banken in de kaart, zo is de gedachte.

Toch is er van een rally nog geen sprake. In tegendeel zelfs, banken behoorden de afgelopen maand tot de achterblijvers op de beurs.

State Street Global Advisers ziet daar een aantal redenen voor, die volgens de vermogensbeheerder vooral tijdelijk zijn. Op de lange termijn ziet het er nog altijd goed uit voor financials.

Vlakke rentecurve

Twee belangrijke redenen voor het achterblijven van financials hebben te maken met de rente. In principe is het zo dat banken profiteren van een hogere rente omdat dit hun kredietbedrijf meer winstgevend maakt. Het vervelende van de laatste maanden is alleen dat in de Verenigde Staten de korte rente sneller is opgelopen dan de lange rente.

Dit blijft niet zonder gevolgen voor banken, die traditioneel geld lenen voor de korte termijn en uitlenen voor de lange termijn. Een vlakkere rentecurve is dus negatief voor banken.

SSGA denkt echter dat de beursreactie overdreven is. Historisch gezien klopt het inderdaad dat bankaandelen negatief reageren op een vlakkere rentecurve, maar van de andere kant is er historisch gezien een nog sterkere positieve correlatie tussen aandelenkoersen en de rente in het algemeen. En aangezien het er in de VS naar uitziet dat de rente verder oploopt, is dat gunstig voor banken.

Geldkraan ECB staat nog open

Het tweede negatieve aspect voor de banken is het feit dat er in Europa nog geen enkel teken is dat de ECB de monetaire touwtjes aantrekt. In de eurozone is zowel de korte als de lange rente laag en het monetaire beleid ruim. En er is geen enkel teken dat ECB-president Mario Draghi dat snel wil veranderen.

Dat dit negatief is voor Europese banken is duidelijk. Toch vindt SSGA dat er ook weer niet teveel gewicht aan het ECB-beleid moet worden gegeven, want uiteindelijk zal ook Draghi overstag moeten en het monetaire beleid moeten verkrappen.

Daar komt bij dat Europese banken de laatste jaren veel last hebben gehad van nieuwe regels die de kosten hebben verhoogd. Volgens SSGA is het hoogtepunt daarvan nu achter de rug.

Banken zullen misschien niet, zoals in de VS, kunnen profiteren van minder regels, maar er komen tenminste geen nieuwe regels meer bij. Ook dat is gunstig voor financiële waarden.