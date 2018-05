Deze indicator duidt op verborgen kracht in de markt

Dat meldt MarketWatch. De belangrijkste technische indicatoren zijn de laatste tijd aan het verbeteren. Er zijn meerdere signalen van sterkte onder de oppervlakte van de belangrijkste indices, wat een teken kan zijn dat de recente opwaartse trend in aandelen gerechtvaardigd is en zou kunnen worden voortgezet.

90 procent accuraat

Eén positief signaal kijkt naar de verhouding tussen het aantal stijgende en dalende aandelen op Wall Street. Paul Schatz, president van Heritage Capital, noemt dit de enige indicator die 90 procent accuraat is voor voorspellende bewegingen. Op dit moment staat de stijging/daling-lijn van de New York Stock Exhange (NYSE) op een recordniveau.

"Wanneer de belangrijkste beursindices nieuwe hoogtepunten maken, maar de NYSE stijging/daling-lijn niet, moeten de stieren in de markt zich zorgen beginnen te maken", aldus Schatz. Op dit moment gebeurt echter precies het tegenovergestelde, wat volgens Schatz gewoonlijk een goed teken is voor verdere kracht in aandelen op de middellange termijn.

Opmars FAANG-aandelen

De verbeterende stijging/daling-lijn is een bemoedigend signaal voor beleggers die zich zorgen maken over de brede markt, vooral omdat enkele van de grootste namen op de markt - met name de FAANG-groep van internet- en technologieaandelen - de algemene opmars hebben geleid.

Omdat de grootste bedrijven in de markt de grootste winst hebben geboekt, kunnen deze leiders de zwakte in kleinere bedrijven maskeren. Schatz vergeleek het met een gebouw waar de fundamenten "vol scheuren zitten en aan het afbrokkelen zijn, terwijl het penthouse er perfect uitziet".

Toppen worden hoger

"We hebben goede ondersteuning gevonden aan de onderkant van de bandbreedte en nu krijgen we opeens een uitbraak. We hebben sinds januari geen nieuw hoogtepunt meer bereikt, wat lang is, maar het patroon begint te veranderen. De 'highs' die we maken worden steeds hoger", zei Donald Selkin, hoofd marktstrateeg bij Newbridge Securities.

Zowel de Dow als de S&P 500 hebben tekenen getoond van het handhaven van het positieve momentum op langere termijn. Beiden braken vorige week twee keer onder hun 200-daagse voortschrijdende gemiddelden op intraday basis, maar kaatsten vervolgens telkens weer terug om er boven te sluiten.

Klaar voor volgende stap

Ari Wald, hoofd technische analyse bij Oppenheimer, voegde eraan toe dat het aantal netto nieuwe dieptepunten - het aantal aandelen dat 52-weekse hoogtepunten maakt minus het aantal dat 52-weekse dieptepunten maakt - was gedaald. Deze trend suggereert dat de verkoop in aandelen minder slecht wordt.

"Dit betekent dat we het goed hebben gedaan in periodes van consolidatie en dat de markt een basis heeft gevonden. Dit maakt ons klaar voor de volgende stap hoger in de stierenmarkt", aldus Wald.