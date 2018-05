Deze twee aandelen stegen afgelopen jaar meer dan 100 procent

Dat is een indrukwekkende winst, maar een handvol technologieaandelen, waaronder Square en Netflix, hebben hun aandelenkoersen met ongeveer vijf keer zo veel zien stijgen, zo schrijft Belegger.nl.

Met een koerswinst van meer dan 100 procent is het volgens The Motley Fool de moeite waard om eens goed te bekijken naar wat Square en Netflix zo goed doen en of ze het momentum vast kunnen houden en welke obstakels er zijn voor beleggers.

Square: stijging van 176 procent in de afgelopen 12 maanden

Square levert point-of-sale (POS) terminals aan handelaren, biedt mobiele betaaldiensten, heeft een populaire peer-to-peer betalingsapp genaamd Square Cash, verstrekt leningen voor kleine bedrijven via Square Capital en heeft een eigen online winkel voor het bestellen van levensmiddelen, genaamd Caviar.

De aandelenkoers van Square profiteerde in de afgelopen 12 maanden van de omzetgroei en de uitbreiding van het klantenbestand. De netto-omzet steeg in het vierde kwartaal met 36 procent, en het bruto betalingsvolume van de onderneming (het totale bedrag verwerkt via haar betalingssystemen) groeide met 31 procent tot 17,9 miljard dollar. Beleggers waren ook onder de indruk van het vermogen van de onderneming om het bedrijfsresultaat (EBITDA) te verhogen met 38 procent in het vierde kwartaal en met 33 procent in het eerste kwartaal.

Square haalt de overgrote meerderheid van zijn inkomsten uit betalingstransacties op zijn platform, maar de andere activiteiten van het bedrijf bieden ook kansen. De mobiele betaal-app voor contant geld heeft nu bijvoorbeeld 7 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Square breidt ook zijn inkomsten uit abonnementen en diensten uit. Dat segment is nu goed voor 11 procent van de totale omzet, tegen 8 procent in 2016.

Kan Square het momentum behouden? Het bedrijf heeft een aantal gunstige factoren, zoals het feit dat het grotere klanten voor zijn platform binnenhaalt. Square is ook goed bezig met de uitbouw van een betalingsecosysteem door alles aan te bieden, van de hardware (betaalterminals) tot point-of-sale software, de mobiele Cash-app, uitleendiensten en zelfs zijn eigen voedselbezorgingsbedrijf.

Risico's

Beleggen in Square is natuurlijk niet zonder risico's. Beleggers moeten nauwlettend in de gaten houden wat sommige concurrenten van het bedrijf doen met mobiele betalingen en point-of-sale-diensten. Zowel Intuit als PayPal bieden soortgelijke diensten aan.

Square bouwt momenteel aan een sterk merk, maar heeft nog geen economische gracht rond zijn activiteiten. Voor veel klanten, vooral de kleinere verkopers, zijn de overstapkosten vrij laag. Dat wil niet zeggen dat Square een slechte investering is, maar beleggers dienen zich wel te beseffen dat het bedrijf nog steeds te maken heeft met veel concurrentie op deze groeiende markt.

Netflix: koerswinst 111 procent in de afgelopen 12 maanden

Netflix heeft zichzelf ontwikkeld tot een krachtige aanbieder van streaming video en beschikt nu over meer dan 125 miljoen abonnees dankzij de uitbreiding naar internationale markten. De niet-Amerikaanse streaming-abonnees van Netflix zijn nu goed voor 54 procent van de betaalde abonnees van het bedrijf. En in het eerste kwartaal van 2018 groeit het aandeel betaalde internationale abonnees met 42 procent op jaarbasis.

Beleggers waren ook blij met de aanhoudende stijging van de omzet en winst van het bedrijf. De omzet steeg afgelopen kwartaal met meer dan 40 procent tot 3,7 miljard dollar en de verwaterde winst per aandeel steeg 60 procent. De nettowinst klom 63 procent tot 290 miljoen dollar.

Toenemende concurrentie

Netflix wordt wel geconfronteerd met een toename van concurrentie op verschillende fronten. De meest recente dreiging komt Disney, dat zijn eigen videostreamingservice ergens dit jaar op de markt zal brengen. Disney heeft een schat aan oude films en tv-shows, en bezit ook enorme contentfranchises zoals Star Wars en Marvel, waarmee de service van Disney een sterke concurrent zou kunnen zijn voor Netflix.

Netflix heeft wel een voordeel op zijn concurrenten als Disney, Amazon en Hulu, namelijk een schat aan gebruikersgegevens. Al jaren verzamelt Netflix de kijkgewoontes van zijn gebruikers, zodat het originele programma's kan maken en kopen die bij de abonnees in de smaak zullen vallen.

Netflix besteedt veel geld - tussen 7,5 miljard en 8 miljard dollar in 2018 - aan programma's. Vorig jaar was dat 6 miljard dollar. Uit de groei van het abonneebestand blijkt dat de besteding van al dit geld tot nu toe zijn vruchten afwerpt, maar beleggers moeten deze uitgaven wel in de gaten houden.

Op een gegeven moment zal het bedrijf in staat moeten zijn om de bestedingen wat te beteugelen, of het tenminste te laten stabiliseren, als het eenmaal genoeg originele content heeft opgebouwd. Maar het huidige bestand van Netflix en de mogelijkheid om te weten wat de gebruikers willen kijken, zullen ertoe bijdragen dat het bedrijf de sector nog jarenlang blijft domineren.

