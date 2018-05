'Bitcoin kan in 2019 tot 64.000 dollar stijgen'

Bitcoin noteert momenteel rond 9300 dollar. Vorig jaar steeg de populaire cryptomunt van minder dan 1000 dollar tot meer dan 19.000 dollar, geholpen door een stroom van interesse van investeerders. Bezorgdheid over een hardhandig optreden tegen cryptovaluta en strengere regelgeving heeft ertoe bijgedragen dat de prijzen dit jaar tot nu toe lager zijn uitgevallen dan gehoopt.

'Hash power'

Bitcoin wordt gecreëerd via een energie-intensief proces dat bekend staat als 'mining' , waarbij computers de cryptomunt als beloning ontvangen voor het oplossen van complexe wiskundige vergelijkingen. De rekenkracht die computers nodig hebben om bitcoins te genereren staat bekend als 'hash power', die volgens Fundstrat in 2019 met 350 procent zal groeien.

"Wij geloven dat het huidige groeipad van 'hash power' een bitcoinkoers van ongeveer 36.000 dollar tegen het einde van het jaar 2019 ondersteunt, met een range van 20.000 tot 64.000 dollar", schreef Doctor in een rapport.

Economie van mining

De economie van bitcoin mining creëert volgens Doctor waarschijnlijk een ondersteuningsniveau voor de cryptomunt. Volgens hem zullen bitcoin miners waarschijnlijk de munt vasthouden omdat de prijs daalt naar het niveau van de operationele kosten, en zullen ze bitcoin verkopen als de prijs stijgt. "De belangrijkste verkopers zijn volgens ons bitcoin miners, en de rest zijn transacties tussen investeerders", aldus Doctor.

Mining is afhankelijk van factoren zoals de kosten van elektriciteit, koelapparatuur en gespecialiseerde hardware, ook wel bekend als 'rigs'. Fundstrat schat dat de contante break-even prijs voor het oudere Antminer S7-model 6003 dollar per bitcoin bedraagt en 2368 dollar per bitcoin voor het nieuwere model de Antminer S9. Beide worden gemaakt door het in Beijing gevestigde Bitmain, dat volgens analisten van Bernstein vorig jaar een winst boekte van tussen 3 en 4 miljard dollar.

"De introductie van de volgende generatie rig-hardware zou een nieuwe ronde van kapitaalinvesteringen en hash power-groei moeten genereren, die zou kunnen versnellen als de prijs van bitcoin zou stijgen", aldus Doctor.

Substituut voor goud

Tom Lee, mede-oprichter van Fundstrat, is de enige grote strateeg op Wall Street die bitcoin volgt. Hij publiceerde zijn eerste officiële rapport over de cryptomunt vorig jaar juli, toen bitcoin zo'n 2540 dollar waard was. Lee voorspelde destijds dat bitcoin een substituut voor goud zou kunnen worden en in 2022 een koers van 20.000 tot 55.000 dollar zou kunnen bereiken.