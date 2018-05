Vier redenen waarom opkomende markten slaag krijgen

Bloomberg komt met vier redenen voor de afstraffing van EM.

De sterkere dollar

Een sterkere dollar zou er - bovenop de oplopende rente - volgens analisten van Goldman Sachs en Bank of America voor zorgen dat beleggers minder trek hebben in risicovolle assets.

Overdreven enthousiasme beleggers

Met toprendementen in 2017, leek wederom zo'n goed jaar voor EM in 2018 al lastig te zijn. Er zijn altijd beleggers met hoogtevrees. De afgelopen twee jaar pompten beleggers massaal geld in opkomende markten, niet alleen in aandelen, ook in schuld. Dit zorgde er bij obligaties voor dat spread ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties op recordlaagte staat.

Handelsruzies en geopolitieke problemen

De Russische beurs daalde door nieuwe sancies van de VS, beleggers zijn ongerust over de negatieve effecten van de handelsruzie tussen de VS en China en ook het feit dat Trump uit het nucleaire verdrag met Iran is gestapt, zorgt voor spanningen op opkomende (olie)markten.

Lokale invloeden

Flinke economische groei en lage inflatie is goed voor opkomende markten. Alleen in Turkije en Argentinië hebben hun zaken door oplopende schulden en hoge inflatie niet op orde.