Deze aandelen profiteren van de stijgende dollar

De Russell 2000, een benchmark voor de smallcaps, is dit jaar tot nu toe met bijna 4 procent gestegen. Dat is meer dan de koerswinst van bijna 1 procent dit jaar voor de S&P 500 en veel beter dan het koersverlies van een kleine 1 procent voor de Dow-Jonesindex.

"De smallcaps zullen blijven stijgen naarmate de Amerikaanse dollar meer terrein wint", zegt Ari Wald, hoofd technische analyse bij Oppenheimer, tegen Cnbc.

Nieuw hoogtepunt

De dollar-index is inderdaad gestegen dit jaar en bereikte deze week een nieuw hoogtepunt van het jaar. Sinds het dieptepunt van de dollar in februari, hebben smallcap-aandelen in elke sector beter gepresteerd dan largecaps, volgens een analyse van Bespoke Investment Group.

"De recente opwaartse beweging heeft de jarenlange daling van de dollar omgedraaid. We denken dat de dollar zich blijft stabiliseren en op korte termijn verder zal stijgen, met een weerstand op het niveau van 95 voor de dollar-index. De implicatie hiervan is dat smallcaps het goed zullen blijven doen", aldus Wald.

Meer op binnenland gericht

Smallcap-aandelen profiteren doorgaans van een waardevermeerdering van de dollar, terwijl grote bedrijven en multinationale ondernemingen dan meestal juist onder druk komen te staan. Dit komt doordat kleinere bedrijven zich meer bezig houden met binnenlandse verkopen en daardoor minder last hebben van negatieve wisselkoerseffecten die optreden bij het omzetten van buitenlandse inkomsten in dollars.

"Kijkend naar de relatieve ratio tussen de Russell 2000 en de S&P 500, zie je dat smallcaps beter beginnen te presteren ten opzichte van de largecaps, samen met die koersomslag in de dollar, en we denken dat dat zo doorgaat. We zijn voor positief over de smallcap-groei", aldus Wald.

Belastinghervorming

De dollar zal zeker voor meer tegenwind zorgen voor de S&P 500 dan voor de smallcap-aandelen. Daarnaast zullen de kleinere bedrijven ook profiteren van de belastinghervorming", zei Stacey Gilbert, hoofd van de derivatenstrategie bij Susquehanna.

Opties in de IWM, een ETF die de Russell 2000 en de S&P 500 volgt, verhandelen relatief dicht bij dezelfde prijs als percentage van hun onderliggende indexprijs, zei Gilbert. Dat is een opvallend zeldzaam verschijnsel, en een die Gilbert ertoe aanzet om de opties in kleine bedrijven te bespelen.

"Ten opzichte van het risico dat wordt ingeprijsd in large caps, denk ik dat de smallcaps-kant erg aantrekkelijk is op een risico-rendementbasis."