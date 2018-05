Particuliere beleggers krijgen schuld van volatiliteit

Goldman Sachs, één van de meest prominente investeringsbanken van Wall Street, wijst echter één belangrijke boosdoener aan, namelijk 'Main Street' ofwel de particuliere belegger, schrijft MarketWatch.

Onder verwijzing naar zowel het toegenomen aandelenbezit van particuliere beleggers als een golf van recente handelsactiviteiten onder deze groep, schreef Goldman de recente schommelingen op de aandelenmarkt toe aan de gemiddelde beleggers, die volgens de bank - in tegenstelling tot institutionele beleggers - veel van de turbulentie op de beurs hebben veroorzaakt in maart en april.

Invloed via ETF's

Hoewel particuliere beleggers individueel kleine hoeveelheden geld beheren ten opzichte van portefeuillebeheerders of andere professionele marktdeelnemers, is hun collectieve invloed op de markt aanzienlijk.

Volgens Goldman Sachs bezitten huishoudens rechtstreeks 36 procent van de Amerikaanse aandelenmarkt van 46 biljoen dollar. Dat is meer dan enig ander type investeerder, en het aandeel van particuliere huishoudens stijgt tot meer dan 50 procent als het indirecte eigendom via beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF's) worden meegenomen.

De retailactiviteit in de markt is ook gestegen, schrijft Goldman, die de detailhandel heeft gemeten door de dagelijkse klantactiviteitsgegevens te berekenen van grote online brokers zoals TD Ameritrade Holding, Charles Schwab en E-Trade Financial.

Aandeel particuliere beleggers gestegen

"Particuliere beleggers zijn al lang verantwoordelijk voor het grootste deel van het Amerikaanse aandelenbezit, maar hun aandeel in de handel is begin 2018 enorm gestegen", aldus Goldman. Het is volgens de bank zelfs toegenomen tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

Die sterke stijging van de retailhandel vond plaats in een tijd waarin de volumes van de samengestelde handel laag waren. Maart en april markeerden ook een zogenoemde "black-out"-periode voor veel Amerikaanse bedrijven, wat betekent dat ze hun programma's voor het inkopen van aandelen stopten in de aanloop naar de rapportage van hun kwartaalresultaten, waardoor tijdelijk een grote koper op de markt was uitgeschakeld.

Deze factoren betekenden dat de handelsactiviteiten van particuliere beleggers een grotere impact hadden op de totale handel, wat volgens Goldman bijdroeg aan de volatiliteit van de markt.

De Cboe-Volatility Index (VIX), een nauwkeurig gevolgde maatstaf voor de volatiliteit in de markt, is tot nu toe met 33,6 procent gestegen, maar ligt met 14,75 nog steeds onder het langetermijngemiddelde. Deze angstbarometer neigt te stijgen naarmate de aandelenkoersen dalen.

Fundamentele redenen

Er waren ook fundamentele redenen voor de bewegingen van de markt. Begin februari daalde de aandelenmarkt door zorgen over de terugkeer van inflatie in de economie. Ook zorgde het handelsconflict tussen de VS en China voor meer onzekerheid en meer volatiliteit op de markt.

Volgens Goldman Sachs hebben particuliere beleggers echter blijkbaar hun posities in hun favoriete aandelen verkleind, evenals hun brede blootstelling aan aandelenmarkten. De populaire aandelen deden het namelijk slechter dan de brede markt, terwijl Amerikaanse beleggingsfondsen en ETF's op grote schaal te maken hadden met uitstroom, stelde Goldman vast.

