Tijd voor een andere beleggingsstrategie?

En of het bovendien tijd wordt om de beleggingsstrategie bij te stellen door meer spreiding in de portefeuille aan te brengen.

Het is belangrijk voor beleggers om hier inzicht in te hebben omdat de Amerikaanse aandelenmarkt de leider is op de huidige stierenmarkt die in 2009 van start ging. Daarom monitort Kyrklund nauwlettend een aantal indicatoren. Op basis van deze indicatoren concludeert de beleggingsspecialist dat de economische cyclus zich nog steeds in de expansiefase bevindt en dat is positief voor de financiële markten.

Daarnaast stelt Kyrklund dat hoewel de Federal Reserve doorgaat met het verhogen van de rente, dit beleggers niet heeft verrast. Ook is de Amerikaanse rentecurve stabiel en wijst deze nog niet op het risico van een aanstaande recessie. Daarnaast blijft de Amerikaanse dollar zwak en dat verleent steun aan de wereldwijde liquiditeit.

Handelsoorlog in de schijnwerpers

De grote verrassing van 2018 is het thema van een handelsoorlog. De importheffingen die Amerika oplegt aan Chinese exportgoederen ziet Kyrklund als een onderhandelingstactiek van het Witte Huis. Een handelsoorlog lijkt daarom niet het eind van het verhaal.

Zij acht de kans groot dat er een handelsovereenkomst met China wordt gesloten, die als overwinning gepresenteerd kan worden voor de tussentijdse verkiezingen voor het Congres in de VS in november dit jaar.

Minder bezorgd over inflatie

Indien in het Amerikaanse handelsbeleid uiteindelijk toch protectionistischer wordt, dan tast dat de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie aan. Want vorig jaar was de internationale handel nog de grote aanjager van de expanderende economie.

Kyrklund is minder bezorgd over de inflatoire gevolgen van het protectionisme, omdat deze effecten zeer complex zijn en ook nog eens met vertraging doorwerken. Zij is meer bezorgd over teleurstellende groeicijfers, dan een opwaartse verrassing in de inflatie.

Meer spreiding

Schroders meent dat de Amerikaanse economie zich in een late fase van de economische cyclus bevindt. De marktprijzen bevestigen dit beeld. Amerikaanse aandelen en aandelen uit opkomende markten hebben overgepresteerd. De Amerikaanse dollar is zwakker geworden en de Japanse yen en valuta uit opkomende markten zijn sterker geworden.

De kat uit de boom kijken is geen optie en daarom voert Kyrklund de spreiding in de multi-asset portefeuilles op. Met multi-assetfondsen kunnen beleggers hun geld spreiden over verschillende activaklassen.

Lichten staan op groen

De lichten staan volgens haar nog steeds op groen voor beleggers, maar de hoge waarderingen remmen de rendementen af. In de multi-asset beleggingsstrategie schakelt Kyrklund een tandje lager en heeft zij meer aandacht voor de spreiding over de diverse beleggingscategorieën.