Amerikaanse belastingverlaging kent veel winnaars

Dat schrijft IEXProfs.nl. Hoe staan Amerikaanse bedrijven ervoor? Beter kan bijna niet, zo lijkt. Ook dit jaar zijn de winstverwachtingen van de bedrijven hoger dan ooit, niet in de laatste plaats dankzij de jongste belastingmaatregelen, aldus Julian Cook, portefeuillespecialist Amerikaanse aandelen bij T. Rowe Price.

"De nieuwe belastingwet levert Amerikaanse bedrijven rechtstreeks voordeel op, vooral als ze meer op de binnenlandse markt gericht zijn. Een bedrijf in de retail-sector bijvoorbeeld, waar de concurrentie moordend is, zou in de verleiding kunnen komen de meevaller te gebruiken om zijn marktaandeel uit te breiden door prijsconcessies te doen en daarmee een groot deel van de winst weg te geven."

Hoe anders is het voor een bedrijf als Boeing, marktleider in de wereldwijde luchtvaartsector, die in feite wordt beheerst door twee aanbieders, aldus Cook.

Direct in eigen zak

"Boeing heeft voor de komende al zes à zeven jaar een goed gevulde orderportefeuille van toestellen die al verkocht zijn tegen overeengekomen prijzen. Het hoeft geen klanten te lokken of een reputatie op te bouwen en kan dus het hele belastingvoordeel - ongeveer 15 procent - in eigen zak houden. Hetzelfde belastingvoordeel kan dus voor verschillende bedrijven heel verschillende dingen betekenen."

Tegelijkertijd komt het Amerikaanse belastingregime door de hervormingen meer in lijn met dat van veel andere landen. Dat is belangrijk, want het betekent dat Amerikaanse bedrijven niet meer in het buitenland op zoek hoeven naar een gunstiger behandeling, gaat Cook verder.

"Met andere woorden, ze zullen weer in de VS en in Amerikaanse banen investeren, en dat is goed voor de binnenlandse economie."

Versnelling inflatie risico

Dit kan natuurlijk zowel een vloek als een zegen zijn, denkt Cook. "De stimulering van hoge investeringen in een economie die bijna op volle capaciteit draait in de laatste fasen van de cyclus, kan de inflatie opjagen. Een van de grootste risico's voor de vooruitzichten van de Amerikaanse markt is dan ook een scherpe versnelling van de inflatie."

"Tot dusver zijn de inflatieverwachtingen gestegen, maar de feitelijke inflatie nog niet. Een ander belangrijk risico voor de Amerikaanse vooruitzichten is de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China. Beleggers moeten zich bewust zijn van de gevolgen die deze kan hebben voor zowel de economie als de financiële markten."

De afgelopen tijd hadden beleggers met een groeistrategie in de VS de wind in de zeilen: largecap groeiaandelen stegen in 2017 30,2 procent, tegen 13,7 procent voor largecap waardeaandelen. Dit komt volgens Cook deels door het achterblijven van sommige value-sectoren in 2017, maar is vooral toe te schrijven aan de performance van de technologiesector, die afgelopen jaar 38,8 procent winst boekte.

Tech is niet duur of goedkoop

Maar zijn tech-aandelen nu dan te hoog gewaardeerd? "Als we de waarderingen van de Amerikaanse sectoren over de afgelopen 20 jaar bekijken, springen er maar drie uit die opvallend lager gewaardeerd zijn dan het 20-jarig gemiddelde, en een daarvan is technologie. Anders gezegd, techaandelen zijn niet goedkoop, maar ook niet extreem hoog gewaardeerd. Daarom is het volgens ons te vroeg om te stellen dat de rek eruit is in de technologiesector."

Kortom, de Amerikaanse economie zit duidelijk in de laatste fasen van de cyclus. "De aandelenwaarderingen zijn relatief hoog, maar worden gesteund door een solide groei en lage inflatie. Bovendien tonen de bedrijfswinsten geen tekenen van verzwakking, mede dankzij de belastinghervormingen."