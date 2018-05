Recessiejaar 2019?

In de video-update zegt hij onder andere het volgende: "De economie groeit heel hard, en groeit ook al heel lang zo hard", legt de expert uit. "Op een gegeven moment ben je een beetje uitgegroeid. Alles is zo’n beetje wel gerealiseerd en dat maakt het lastiger."

"We hebben natuurlijk wel het enorme belastingplan in de VS wat voor een additionele impuls kan zorgen, en dat zien we nu ook in de winstcijfers doorkomen. Dus wellicht wordt een eventuele recessie wat verder naar achteren geduwd, maar je ziet wel, ook in Europa overigens, dat de economie op zijn top zit. Dat merk je ook aan de kredietexcessen die omhoog komen, die horen echt bij deze fase van de cyclus."

Markt kijkt vooruit

Moeten beleggers zich dan ook echt zorgen gaan maken over een naderende recessie? Van den Heuvel: "Wat je ziet is dat beleggers altijd vooruit kijken, gemiddeld zo’n 9 maanden. Zij zien dat we nú misschien goede winstcijfers hebben, maar wat wordt het volgend jaar? Want een aandeel bezitten betekent een aandeel in toekomstige winsten bezitten. In de aandelenmarkten zie je het vaak als eerste als het begint te piepen en te kraken."

Bekijk de video voor het gehele gesprek.