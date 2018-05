Deze 3 beleggingsprincipes maakten Buffett rijk

Dat schrijft MarketWatch. Zo zeiden critici voor het barsten van de internetbubbel dat het 'Orakel van Omaha' zijn gevoel met de markt was kwijtgeraakt en de nieuwe economie en de game-changing technologie verkeerd begreep.

Maar Buffett voorzag buitengewoon hoge aandelenkoersen en kreeg al snel gelijk. Zijn op waarde gebaseerde beleggingsstijl is twee decennia later niet alleen overeind gebleven, maar wist ook te floreren, grotendeels dankzij drie cruciale principes.

1. Marge van veiligheid

Aandelen kopen met een 'marge van veiligheid' geeft je een voorsprong, is het eerste principe van Buffett. Hiermee bedoelt hij dat hij een lage prijs betaalt ten opzichte van de verkregen waarde.

In theorie is er geen verschil tussen de beurskoers en de waarde van een bedrijf: als markten efficiënt zijn, zijn prijzen goede schattingen van de waarde. Maar beleggers zoals Buffett lachen om deze efficiënte markttheorie. Charlie Munger, Buffett's partner bij Berkshire Hathaway, bestempelde het als 'geklets' en 'wartaal'.

Buffett en Munger beweren dat de marktprijzen boven en onder de bedrijfswaarde bewegen. In de jaren vijftig omschreef Benjamin Graham, professor aan de Columbia University waar Buffette destijds studeerde, de markt als manisch-depressief met buien van euforie tot somberheid.

Vermijd dus dat u teveel betaalt voor een aandeel en stap laag in, stellen Buffett en Munger. Maar ga niet tot het uiterste; het is beter om een goed bedrijf te kopen tegen een redelijke prijs dan een redelijk bedrijf te kopen tegen een geweldige prijs.

2. Focus op waardevolle bedrijven

Het tweede principe behelst de focus op uitzonderlijk waardevolle bedrijven, ofwel bedrijven die al succesvol zijn in plaats van bedrijven die het in de toekomst mogelijk goed gaan doen. Veranderingen zijn immers moeilijk en onzeker.

"We proberen bedrijven te kopen met uitstekende activiteiten, gerund door eerlijke en bekwame mensen en tegen een fatsoenlijke prijs", aldus Buffett. Hij is bij de aandelenselectie uitermate selectief en beschouwt dit dan ook als 'gericht' beleggen. Dit houdt in dat hij zich concentreert op aandelen die de grootste kans hebben om de markt te verslaan gedurende de langere termijn.

Activistische investeerders en durfkapitalisten sturen juist aan op veranderingen bij de bedrijven waarin ze beleggen. Volgens Munger levert deze strategie echter ingewikkelde juridische problemen op, die hij liever vermijdt. Buffett benadrukt daarbij dat deze strategie een 'exit-strategie' vereist. Hij zoekt daarentegen naar bedrijven waarbij geen exit-strategie is vereist. "We zoeken bedrijven die we nooit willen verkopen."

Volgens Buffett zijn dat bedrijven die concurrentievoordelen hebben en jarenlang bestand zijn tegen technologische veranderingen, dankzij hoge toetredingsdrempels en merkkracht. "Zulke kwaliteitsbedrijven zijn wenselijk als ze worden gerund door mensen die je leuk vindt, vertrouwt en bewondert; personen die je graag als schoonzoon zou willen", adviseert Buffett.

3. Ken je grenzen

Het laatste advies van Buffett is 'Ken je grenzen en vermijd investeringsdoelen buiten je cirkel van competentie'. Dus als je niet de vereiste vaardigheden of informatie hebt om een goed oordeel te kunnen vellen over de waarde en managers van een bedrijf, kies dan voor goedkope indexfondsen in plaats van individuele aandelen.