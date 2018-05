Beste winstcijfers in 24 jaar. Waarom reageren beleggers zo lauw?

Ongeveer 70 procent van S&P 500-bedrijven heeft tot nu toe de boeken over het eerste kwartaal geopend, zo blijkt uit gegevens van Thomson Reuters. Van dit gezelschap rapporteerde 79,9 procent een hogere winst dan analisten hadden verwacht.

Cijfers overtreffen analistenverwachtingen

Daarmee is het cijferseizoen op weg om de hoogste winstgroei sinds 1994 te laten zien, meldt MarketWatch. De stijging van de winst per aandeel over het eerste kwartaal bedraagt tot nu toe gemiddeld 22 procent, terwijl analisten gemiddeld hadden gerekend op 16,3 procent, zegt Lindsey Bell, investeringsstrateeg bij CFRA.

Die outperformance wordt ondersteund door enkele van de meest gewaardeerde bedrijven, waaronder JPMorgan Chase, Apple, Facebook en Amazon.

Volgens Bell laten de recente kwartaalresultaten een outperformance zien van gemiddeld ongeveer drie tot vier procentpunten boven de consensus van analisten.

...Die al hooggespannen waren

Dit is volgens haar behoorlijk indrukwekkend, aangezien de verwachtingen al hooggespannen waren. Bovendien was dit het eerste kwartaal waarin de lat al werd verhoogd vanwege de fiscale stimuleringsmaatregelen die eind 2017 van kracht werden, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting.

Ondanks de goede resultaten bleef euforie op de beurzen uit. De Dow-Jonesindex is sinds het begin van het cijferseizoen op 12 april zelfs met circa 1,8 procent gezakt. De S&P 500 verloor 0,8 procent en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,3 procent.

Hoewel het niet gemakkelijk is om precies vast te stellen wat beleggers verontrust, zet MarketWatch vijf mogelijke oorzaken op een rij.

1. Volatiliteit

De Cboe-volatiliteitsindex (VIX), beter bekend als de angstbarometer, steeg op 6 februari naar een adembenemend tussentijdsniveau van 50,30. Daarmee kwam een abrupt einde aan de periode van historisch lage volatiliteit die 2017 kenmerkte en werd een nieuw tijdperk van marktschommelingen ingeluid.

Dit nieuwe regime van volatiliteit, dat resulteerde in de eerste correctie voor de Dow en S&P 500 in ongeveer twee jaar, heeft beleggers naar de zijlijn geduwd, denkt Randy Frederick, managing director handel en derivaten bij Schwab Center for Financial Research. Het gebrek aan kopers heeft de beurskoersen vervolgens onder druk gezet.

Hoewel de VIX momenteel onder zijn historische gemiddelde van ongeveer 19 noteert, is Frederick van mening dat de modus - een statistisch gemiddelde dat de meest voorkomende niveaus in de tijd weergeeft - een betere maat is voor het normale niveau voor de zogenaamde angstindex. Op basis van de modus moet de VIX rond de 12,5 zijn, vergeleken met het huidige niveau rond de 15.

"Dat toont aan dat we in een periode van uitputting op korte termijn zitten. Ik denk dat beleggers gewoon moe zijn om zweepslagen te krijgen", aldus Frederick.

2. Oplopende obligatierente

Ook de oplopende rentes op de obligatiemarkten zijn mogelijke factoren die aandelen onder druk zetten, meent Chris Metli van Morgan Stanley. De stijging van de tienjaarsrente tot boven de 3 procent heeft volgens hem op Wall Street angst veroorzaakt, omdat dit zich vertaalt in hogere kosten van bedrijfsobligaties.

3. Aantrekkende dollar

Een derde mogelijke oorzaak van de lauwe reactie op de beurzen is de aantrekkende dollar. Een zwakkere dollar is meestal gunstig voor Amerikaanse multinationals omdat dit de verkoop van goederen en diensten in het buitenland kan ondersteunen. Maar een sterkere dollar heeft het tegenovergestelde effect.

4. Gebrek aan leiderschap

Onderzoek van Michael Wilson, hoofdstrateeg Amerikaanse aandelen bij Morgan Stanley, toont aan dat het percentage van sectoren van de S&P 500 die twee maanden op rij een outperformance laten zien op het dieptepunt in tientallen jaren staat. "Zelden hebben we een dergelijk laag leiderschap ervaren", schreef Wilson.

"Onze ervaring leert ons dat deze periode zonder leiderschap typisch plaatsvindt tijdens belangrijke overgangen in de markt." Als de geschiedenis een indicatie is, zou de volgende fase gunstig kunnen zijn voor wat Wilson 'laatcyclische sectoren' noemt, waaronder energie, industrie en gezondheidszorg.

5. Zwakkere vooruitzichten

Tot slot is het vertrouwen van beleggers geschaad door enkele signalen dat de geharmoniseerde wereldwijde groei begint af te zwakken. "Er zijn macro-krachten geweest die de vooruitzichten hebben vertroebeld. Dat belet beleggers om moed te putten uit het goede winstnieuws", zei Alec Young, managing director marktonderzoek bij FTSE Russell.

Het vertrouwen van beleggers wordt ondermijnd door de bezorgdheid over de handelsspanningen tussen China en de VS en de angst dat de geweldige bedrijfswinsten mogelijk het laatste goede nieuws voor aandelen zouden kunnen zijn.

Daar komt nog bij dat de Amerikaanse economie inmiddels het negende jaar van expansie ingaat en de Federal Reserve probeert om het monetaire beleid te normaliseren op het niveau van voor de financiële crisis. Ook dat stemt beleggers niet optimistisch.