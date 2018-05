Waarom nu uitstappen een dure fout kan zijn

Om deze reden kunnen beleggers die zich zorgen maken over de Amerikaanse aandelenmarkt het beste een langetermijnvisie hanteren en hun posities vasthouden, meldt MarketWatch.Het laatste jaar van een stierenmarkt - ofwel een opgaande markt - kan voor beleggers een van de beste jaren van de economische cyclus zijn, zo blijkt uit gegevens van het Wells Fargo Investment Institute.

Een vroegtijdige exit uit aandelen om een neergang te voorkomen, kan hierdoor schadelijk zijn voor het rendement op de langere termijn.

Forse koersstijgingen vlak voor start berenmarkt

Aandelen hebben namelijk de neiging om forse koersstijgingen te laten zien in de twaalf maanden voor de start van een berenmarkt. De aandelen van grote Amerikaanse bedrijven stijgen volgens Wells Fargo gemiddeld met 24,2 procent in de twaalf maanden voor de start van een berenmarkt, terwijl de aandelen van kleine bedrijven historisch gezien gemiddeld 36,4 procent stijgen.

Een berenmarkt wordt doorgaans gedefinieerd als een daling van 20 procent ten opzichte van een marktpiek. Dat is een dubbel zo grote neergang als bij een correctie, die officieel wordt gedefinieerd als een daling van 10 procent.

Melt-up

De beursrally van het afgelopen jaar wordt soms wel een 'melt-up' genoemd, ofwel een beweging naar boven die wordt aangedreven door beleggers die bang zijn om de boot te missen. Sommige analisten voorspellen al maanden een melt-up op Wall Street.

De koerswinsten in het laatste jaar van een stierenmarkt zorgen doorgaans voor een veel stevigere rally dan eerder in de cyclus wordt gezien. In het voorlaatste jaar van een stierenmarkt stijgen de aandelen van grote bedrijven met 14,4 procent en de kleinere bedrijven met 13,7 procent.

In de periode van tussen 36 en 24 maanden voor de start van een berenmarkt nemen grote aandelen 14,2 procent toe en stijgen kleine aandelen 18,5 procent. Het rendement zwelt dus aan als het einde van de stierenmarkt in zicht komt.

"Naar onze mening moeten beleggers overwegen om de volledige aandelenblootstelling in stand te houden, omdat de laatste jaren van de stierenmarkten historisch gezien sterk zijn", schreef het Wells Fargo Investment Institute in een rapport aan klanten. "Wij zijn van mening dat economische cijfers uit de VS de argumenten voor verder economisch herstel en verdere koerswinsten ondersteunen."

Tot nu toe heeft de S&P 500 dit jaar 1,6 procent verloren, terwijl deze in de loop van 2017 met 19,4 procent is gestegen. De Dow-Jonesindex is sinds de jaarwisseling 3,2 procent gezakt, maar won vorig jaar 25,1 procent. De Nasdaq steeg in 2017 met 28,2 procent en heeft deze stijging tot nu toe dit jaar verlengd, met een winst van 2,7 procent.

Zorgen nemen toe

De bezorgdheid dat de markt zou kunnen verzwakken - en mogelijk zelfs in een berenmarkt terecht zal komen - is toegenomen. Morgan Stanley berekende onlangs dat de verwachtingen voor aandelenrendementen op hun laagste punt liggen sinds vóór de financiële crisis.



Beleggers maken zich onder meer zorgen over de wereldhandel en de geopolitieke spanningen rond Noord-Korea en andere regio's. Bovendien wordt het veranderende monetaire beleid van de Federal Reserve algemeen gezien als een potentieel risico, waardoor beleggers niet langer geneigd zijn om de marktdips te kopen.



Aan de andere kant worden aandelen op dit moment niet overdreven duur geacht. Bovendien zijn de cijfers over het eerste kwartaal tot nu toe buitengewoon sterk, hoewel de reactie van beleggers erop wijst dat beleggers niet onder de indruk zijn.

Blijven zitten

Ondanks wat er in de komende jaren zal gebeuren, zijn de meeste analisten het er echter over eens dat beleggers het beste kunnen blijven zitten om zo te profiteren van het rente-op-rente-voordeel en geen beslissingen voor de korte termijn nemen.