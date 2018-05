Dit doet Warren Buffett bij een beursdip

Uiteindelijk wist de markt weer redelijk te herstellen. Maar hoe ga je nu het beste om met je aandelen in tijden van onzekerheid en onrust? Beleggersgoeroe Warren Buffet weet raad.

In februari dit jaar kregen beleggers te maken met een plotselinge en felle correctie. De Dow Jones-index daalde in een paar handelsdagen met 8,5 procent en de belangrijkste beurs van Japan daalde in twee weken tijd met meer dan 10 procent. In Amsterdam stonden aandelen eveneens onder druk, maar de verliezen bleven relatief beperkt.

En dat was even schrikken, want het was alweer een tijd geleden dat de beurzen zoveel terrein prijsgaven. In januari 2016 was er voor het laatst een echte terugval. In een interview met zakenzender CNBC vertelde Buffett toen wat je als belegger het beste kunt doen in zo'n situatie.

Kopen en aanhouden

En heel verrassend is het advies niet: kopen en aanhouden is volgens het Orakel van Omaha de beste tip. "Als beleggers goede bedrijven kopen en de aandelen voor lange tijd aanhouden, dan zullen ze het ongetwijfeld over tien tot dertig jaar prima doen", aldus Buffett.

"Als je de kans hebt om te investeren in een bedrijf in jouw stad en je weet dat de onderneming goed loopt en wordt geleid door ervaren mensen, wil je dan iedere dag weten hoe het gaat?"

Buffett adviseert om niet iedere dag naar de koers van je aandelen te kijken, maar om jarenlang de winsten en dividenden in de gaten te houden om te bepalen of je een goede investering in handen hebt of niet.

"Volg de aandelenmarkten niet nauwgezet", aldus Buffett. Volgens de beleggersgoeroe maken beleggers met een koop- en verkoopstrategie zich constant zorgen als de koersen naar beneden gaan en overwegen zij direct om aandelen te verkopen als ze iets in waarde stijgen. "In deze gevallen realiseer je als belegger niet hele goede resultaten."

Toch een langdurige dip?

Velen zagen de afgelopen beursdip als een gezonde correctie in plaats van de start van een berenmarkt, ondanks dat de verliezen ietwat minder prettig aanvoelden na het goede beursjaar 2017, toen de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 bijvoorbeeld voor het eerst in de geschiedenis iedere maand een winst liet optekenen.

Mocht een beursdip langer duren dan verwacht, dan zou je volgens de beursdeskundigen pas in actie moeten komen. Buffett adviseert om in zo’n geval je beleggingsportefeuille te herschikken. Neemt de volatiliteit op de beurzen voor lange tijd toe, dan kan je portefeuille uit balans raken, waardoor je ongewenst meer of minder risico’s loopt dan je denkt.

Maar bij beperkte marktcorrecties is de tip dus om vooral geen overhaaste beslissingen te nemen, aldus de beursgoeroe.