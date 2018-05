Is de buy the dip-strategie op zijn retour?

Dat signaleert MarketWatch. 2017 was een topjaar voor aandelenbeleggers, maar de afgelopen maanden zit de klad erin. De koudwatervrees bij beleggers zou erop kunnen duiden dat ze weinig koopjes zien, ondanks de gestage economische groei en de snelste groei van bedrijfswinsten in jaren.

De bedrijfsresultaten vallen grotendeels hoger uit dan verwacht, maar dit wordt nauwelijks beloond door koersstijgingen. Bij tegenvallende winsten daarentegen aarzelen beleggers niet om de aandelen hard af te straffen.

Hoge volatiliteit

Vergeleken met andere cijferseizoenen is de winstgerelateerde volatiliteit hoog, signaleert MarketWatch. Het sluit aan bij de toegenomen beweeglijkheid op de markten, die begin februari is ingezet, toen zowel de Dow-Jonesindex en de S&P 500 in correctiegebied kwamen.

De katalysator voor de daling was de bezorgdheid over de inflatie. Nadat aandelen deze klap deels teboven kwamen, werden ze getroffen door zorgen over een handelsoorlog, zwakte bij grote internetbedrijven en stijgende obligatierendementen. Dat leidde tot een nieuwe reeks dips, waarbij beleggers weinig koopbereidheid toonden.

Tweede terugval is boosdoener

"Wat de 'buy the dip'-mentaliteit echt de nek omdraaide, was de tweede terugval van de aandelenmarkten. Dat veranderde alles. Beleggers beseften dat we niet te maken hadden met een tijdelijke periode van hoge volatiliteit, maar naar een nieuw volatiliteitsregime", zegt Randy Frederick, vice-president aandelenhandel en derivaten bij Charles Schwab.

Hij vermoedt dat veel beleggers hun vingers hebben gebrand door in de correctie aandelen te kopen en dat ze daarna terughoudend zijn geworden. Hij wijst erop dat de volatiliteit al weken aanhoudt en dat het voor veel beleggers te stressvol is geworden om in te stappen.

Het gebrek aan volatiliteit in 2017 was atypisch en grotendeels toe te schrijven aan enkele factoren die het positieve sentiment ondersteunden. Inmiddels zijn deze factoren afgenomen of zelfs omgedraaid.

Amerikaanse belastingverlaging

Een belangrijke steun aan het optimisme van vorig jaar waren de plannen voor een belastinghervorming door president Donald Trump. In december kregen de belastingverlagingen hun beslag en dat leidde direct tot een stijging van de bedrijfswinsten. Dat versterkte de aandelenrally begin 2018, maar die impact is inmiddels grotendeels ingeprijsd.

Een andere factor betrof de lage obligatierendementen, gemeten aan de hand van de Amerikaanse tienjaarsrente die in 2017 schommelde tussen 2,1 procent en 2,6 procent.

Dit jaar steeg de rente echter tot 3 procent. Dat roept vragen op over zowel de financieringskosten van bedrijven als de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen in vergelijking met obligaties.

Einde aan steun door Fed

Een derde belangrijke factor die jaren steun bood aan Wall Street, maar die ook ten einde loopt, was het stimuleringsbeleid van de Federal Reserve.

Naast het verhogen van de rentetarieven - een andere potentiële tegenwind voor aandelen - is de Fed begonnen met het terugdringen van zijn omvangrijke balans. Het obligatie-opkoopprogramma van de centrale bank hielp de rentetarieven laag te houden en aandelen aantrekkelijker te maken ten opzichte van vastrentende waarden.

Maar de steun van de Fed is afgenomen en daarmee ook de "buy the dip"-mentaliteit, meent Michael Mullaney, directeur van global market research bij Boston Partners. Volgens hem moeten beleggers nu meer op hun hoede zijn dan voorheen en opnieuw evalueren hoe aantrekkelijk aandelen zijn ten opzichte van andere activa.

Hij wijst erop dat daarnaast de obligatiemarkt er sinds kort minder goed voorstaat. "Zowel aandelen als obligaties daalden. Dat maakt beleggers nerveus over de financiële markten in het algemeen. De vraag is dan: hoe te handelen in zo'n markt?" Beleggers kiezen er in dat geval voor om niet te kopen op de dip, maar hun geld te parkeren in contanten, aldus Mullaney.