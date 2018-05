Drie koopkansen die veel beleggers niet zien

Morningstar zet drie beleggingsideeën op een rij die aantrekkelijk gewaardeerd zijn, omdat de markt ze niet ziet zitten. Ook aangepast voor risico zijn ze interessant voor de lange termijn, vindt Morningstar's Dan Kemp.

1. Britse multinationals

Het naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU geldt als een groot fundamenteel risico voor beleggers en dat heeft de nervositeit doen toenemen. Dit leidde tot een fikse uitstroom van belegd vermogen uit het VK.

De Britse beleggingsmarkt biedt echter volop kansen, meent Kemp. Om te beginnen is het belangrijk te beseffen dat de Britse aandelenmarkt niet hetzelfde is als de Britse economie. Want zo'n 70 procent van de winsten van de bedrijven in de Londense FTSE 100 index is afkomstig van buiten de landsgrenzen. De fundamentals onder het Britse bedrijfsleven zijn mede daarom behoorlijk stevig gebleken.

"Kijken we naar de winstcijfers van de FTSE 100-bedrijven, dan zien we dat die in de loop van 2017 zijn gaan herstellen, nadat ze in de vijf jaar daarvoor met zo'n 20 procent waren teruggevallen. De eerste maanden van 2018 tonen dat het vorig jaar ingezette herstel doorzet", aldus Kemp.

Hij erkent dat de Brexit-nervositeit overal aanwezig is, maar vindt deze wel wel behoorlijk 'overhyped'. Tegelijkertijd is het sentiment ten aanzien van multinationals negatief geworden en is die negativiteit inmiddels ingeprijsd in de beurskoersen. Dat biedt volgens Kemp mogelijkheden voor de contraire belegger.

Zo ligt bij de FTSE 100-bedrijven de gemiddelde winstmarge op een tamelijk lage 5 procent, terwijl die voor de brede FSTE 250 index op gemiddeld 7 procent ligt en voor wereldwijde aandelen op 8 procent. Dat rechtvaardigt een lagere waardering voor de FTSE 100-aandelen, maar met de blik op de lange termijn bieden die momenteel wel een goed instapmoment.

2. Europese energiebedrijven

Het politieke landschap in Europa en de forse schommelingen van de olieprijs in de afgelopen jaren hebben beleggers huiverig gemaakt voor energiebedrijven. "Door de grote mate van onzekerheid die energie-aandelen omgeeft, zou je kunnen concluderen dat het een te riskante propositie is, ongeacht de huidige koersniveaus. Maar anderzijds is te betogen dat er te veel onzekerheid is ingeprijsd in de huidige koersniveaus", meent Kemp.

Europese energiebedrijven zijn momenteel uit de gratie bij beleggers en kennen nu aantrekkelijke waarderingen. Deze vermogenscategorie past volgens Kemp prima in een bredere beleggingsportefeuille met gecorreleerde vermogenscategorieën, zoals aandelen van opkomende markten. Wel is volgens Kemp geduld vereist, "maar dat is evident bij langetermijnbeleggen in categorieën waarvan de fundamentals in orde zijn".

3. Europese telecombedrijven

Telecomaandelen hebben het de afgelopen tijd duidelijk slechter gedaan dan de markt. Daardoor zijn de waarderingen van Europese telecomaandelen steeds aantrekkelijker geworden.

Wanneer wordt gekeken naar de fundamentele waarden, dan is wel enige voorzichtigheid geboden, waarschuwt Kemp. Want die waarden zijn ronduit zwak: een stagnerende omzetontwikkeling, winstmarges die sterk onder druk staan en een rendement op het eigen vermogen dat op het laagste niveau in veertien jaar staat.

Het is dus een sector in moeilijkheden met risico's voor de korte termijn, zoals een riskant hoge dividend pay-out ratio en hoge schuldniveaus. Maar voor de langetermijnbelegger zit er volgens Kemp zeker wat in op relatieve basis.

Een belangrijk aspect daarbij is volgens hem dat de telecomsector zorgt voor welkome verbreding van de portefeuille. "De sector heeft weinig correlatie met de andere categorieën waar we momenteel kansen in zien. De afwijkende prestatiedrijvers van de sector bieden een bescherming tegen potentieel kapitaalverlies."