Moeten beleggers dit jaar de meimaand vrezen?

Volgens de Almanak van de beurshandelaar is mei meestal een gemengde maand voor de belangrijkste indices. In jaren van tussentijdse verkiezingen in de VS, ofwel de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat, zijn de resultaten voor mei echter slechter, historisch gezien. En 2018 is een jaar met midterm-verkiezingen.

Doorgaans vlak

De Dow-Jonesindex blijft historisch gezien doorgaans vrijwel vlak in de maand mei. Op basis van gegevens die teruggaan tot 1950, daalde de Dow gemiddeld met 0,02 procent in deze maand. In de afgelopen 67 jaar kende de Dow 35 keer een positieve en 32 keer een negatieve meimaand.

Voor de S&P 500-index is mei de achtste beste beursmaand van het jaar, met een gemiddelde koerswinst van 0,2 procent. De afgelopen 67 jaar viel mei 39 keer positief uit voor de brede index en 28 keer negatief.

Voor de Nasdaq Composite Index, die tot nu toe dit jaar de beste prestaties levert van de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters, is mei de vijfde beste maand van het jaar met een gemiddelde stijging van 0,9 procent. In de afgelopen 46 jaar was mei 26 keer een positieve maand voor de technologiezware index.

'Slechtste Zes Maanden'

"Nu de markt eindelijk een rallypoging doet aan het einde van april, de laatste maand van de 'Beste Zes Maanden', zijn we verplicht u eraan te herinneren dat de 'Slechtste Zes Maanden' nu voor ons liggen", schreef Jeffrey Hirsch, chief executive officier van Hirsch Holdings en redacteur van de Almanak. "Dit negatieve seizoenseffect is meer uitgesproken in jaren met tussentijdse verkiezingen."

De 'Slechtste Zes Maanden' waar Hirsch het over heeft verwijst naar de beurswijsheid "sell in May and go away", waarmee wordt aangeduid dat de periode tussen begin mei en eind oktober historisch gezien de neiging heeft om een seizoensgebonden zwakke periode voor markten te zijn.

Tot dusver is de Dow in april met 0,9 procent gestegen, de S&P 500 met 1,1 procent en de Nasdaq met 0,8 procent. Historisch gezien is april de beste maand van het jaar voor de Dow. Vanaf het begin van het jaar staat de Dow 1,7 procent in de min en is de S&P 0,1 procent gedaald. De Nasdaq is dit jaar 3,1 procent gestegen.

Hoewel de geschiedenis suggereert dat de koersbewegingen de komende maand beperkt zullen zijn, zou het dit jaar mogelijk toch anders kunnen zijn vanwege de tussentijdse verkiezingen. In jaren met midterm-verkiezingen daalde de Dow gemiddeld 0,7 procent in mei, verloor de S&P 500 gemiddeld 0,9 procent en zakte de Nasdaq 1,2 procent.

Potentieel politiek risico

De komende tussentijdse verkiezingen, vooral wanneer de campagnes voor de stemming in november op stoom komen, worden algemeen gezien als een potentieel politiek risico voor de markten. Goldman Sachs schreef onlangs dat de midterm-verkiezingen één reden waren om te verwachten dat de huidige hoge niveaus van onzekerheid zich de komende maanden zullen voortzetten.