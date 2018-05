Wilfried Steentjes tipt extra aandeel

Eind 2017 zette hij Boskalis, EVS en General Electric op zijn favorietenlijstje. We vragen hem hoe de bedrijven ervoor staan en of er nog een ander aandeel is wat er nu interessant uitziet.

"Alle drie staan ze er niet al te best voor na de eerste maanden van dit jaar, dus ik had ze het liefst vandaag pas genoemd, ik ben te vroeg geweest", lacht Steentjes. "De koersprestaties van dit jaar doen niets af aan de investeringscase van alle drie de bedrijven. Ze blijven aantrekkelijk."

"Kijk, hoogvliegers noemen kan iedereen wel. Ik zoek naar mooie bedrijven die fors zijn afgekomen, de zogenaamde fallen angels. Op termijn werkt dat goed. Ik sta nog steeds achter de namen die ik genoemd heb."

Boskalis

"Bij Boskalis is de koersdaling veel verder gegaan dan verwacht. Een van de problemen was de lage olieprijs, die is nu aanzienlijk hoger. Dat moet gaan terugkeren in de cijfers, ik denk dat ze daar dit jaar wel de vruchten van gaan plukken."

EVS

"Dit is de minst erge daler. Het fonds staat tot nu toe zo’n 6 procent in de min, maar dat heeft vooral met het algemene beurssentiment in het eerste kwartaal te maken. EVS is een specialist in digitale reclame en we hebben het op de kooplijst staan omdat het garen kan spinnen bij het WK voetbal deze zomer. Zeker geen naam waar ik me zorgen over maak."

General Electric

"Hier zit meer pijn dan we dachten. Het probleem is alleen vaak dat wanneer een bedrijf in de problemen komt, er dan nog meer ellende komt; er wordt een soort doos van Pandora geopend. Maar ook dat moet een keer ophouden, en dat lijkt de laatste weken zo te zijn. Natuurlijk kan er altijd nog iets boven tafel komen, dat weet je nooit. Maar het is ook niet zo dat General Electric een klein bedrijf is met zware liquiditeitsproblemen. Het is een enorme onderneming, en die gaat niet zomaar weg."

Extra tip: ASMI

"In het kader van fallen angels is ASMI wel de meest voor de hand liggende. Dit aandeel is fors afgestraft, niet op basis van hun resultaten, maar vanwege zorgen over de wereldwijde chipmarkt. Ik maak me daar echter niet zo'n zorgen om. Een markt kan niet in recordtempo blijven groeien, af en toe een terugval hoort erbij. De onderliggende toon in de markt is goed, en de wereldeconomie draait op volle toeren. Laat je dus niet te veel afleiden en houd de grote lijnen voor ogen, is de algemene les die we hier uit kunnen trekken."