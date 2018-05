Waarom de aandelenmarkt helemaal niet duur is

De LPL-analisten stellen volgens MarketWatch dat de iets bovengemiddelde waarderingen gerechtvaardigd zijn door de nog steeds lage rentevoeten en de relatief lage inflatie, en dat aandelen met een dubbelcijferig percentage zouden kunnen stijgen als de winstgroei voor de rest van het jaar blijft voldoen aan de prognoses.

"Wanneer we redelijke waarderingen combineren met solide fundamentals en een positieve technische- en sentiment-achtergrond, zien aandelen er als een potentiële kans uit", aldus de strategen John Lynch en Jeffrey Buchbinder van LPL Financial.

Koers/winstverhouding gedaald

De 'voorwaartse' koers/winstverhouding, die is gebaseerd op de toekomstige winsten, is in de afgelopen drie maanden gedaald van ongeveer 18,5 naar 16,2, blijkt uit gegevens van FactSet. Dat is te wijten aan een combinatie van dalende aandelenprijzen en stijgende bedrijfswinsten.

De S&P 500, die eind januari een recordhoogte bereikte van 2.872,87 punten, handelt momenteel op 2.650 punten. Dat is ongeveer 7 procent onder zijn piek. Ondertussen zijn de schattingen voor de winst in 2018 voor de index volgens FactSet sinds eind januari met ongeveer 3 procent gestegen.

"Wij zijn van mening dat de S&P 500 redelijk gewaardeerd wordt bij een voorwaartse K/W-ratio van iets meer dan 16, hoewel dat niveau een tikje hoger ligt dan het gemiddelde van 15,4", aldus Lynch en Buchbinder.

Vooruitzichten 2019 buitengewoon positief

De vooruitzichten voor 2019 zijn ook buitengewoon positief. De consensusschatting voor de groei van de winst per aandeel is ongeveer 10 procent, terwijl de inkomsten volgens FactSet naar verwachting met 5 procent zullen groeien.

Maar niet alle waarderingsstatistieken zijn hetzelfde. De K/W-ratio, die gebaseerd is op de inkomsten in de afgelopen 12 maanden en doorgaans hoger is dan voorwaartse K/W, bevindt zich momenteel op 21, tegen 24 eind januari. Dat is aanzienlijk hoger dan het tienjaarsgemiddelde van 17.

De cyclisch gecorrigeerde K/W, ook bekend als de Shiller CAPE-ratio, die is ontwikkeld door Nobelprijswinnaar Robert Shiller, staat op 31,5. Dat is ruim boven het historische gemiddelde van 16,9. Shiller en anderen benadrukken echter dat de CAPE-ratio, hoewel een solide indicator van toekomstige rendementen, weinig helpt bij het bepalen van toppen en bodems op de markt.

Verder stijgen

Op basis van de historische gegevens betogen de LPL-analisten dat aandelen redelijk geprijsd zijn en verder zouden kunnen stijgen.

Kijkend naar de gegevens van de afgelopen 50 jaar, vonden ze dat rentepercentages tussen 2 procent en 4 procent gecombineerd met een inflatie van tussen de 2 procent en 3 procent, een 'sweet spot' is voor aandelen in termen van waarderingen. De gemiddelde 'achterwaartse' K/W-ratio voor dergelijke scenario's, waar de economie op af lijkt te stevenen, is ongeveer 17 tot 18.