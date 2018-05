Topman PIMCO ziet kansen in Europese bankensector

Dat zei CEO Emmanuel Roman van vermogensbeheerder PIMCO tegen Bloomberg.

"Banken hebben feitelijk op een behoorlijke manier hun balans opgeschoond en activa verkocht die om kapitaalredenen niet meer nodig waren of die ze niet meer mochten bezitten. Dat heeft kansen gegeven in onroerend goed en niet-renderende leningen en soms in consumentenkrediet", aldus de topman van PIMCO, dat eind maart 1,77 biljoen dollar aan vermogen beheerde.

Net als de meeste andere vermogensbeheerders die zich bezighouden met beleggingen in obligaties, heeft PIMCO het moeilijk gehad om dit jaar een positief rendement te behalen, aangezien de stijgende Amerikaanse rente de prijzen van vastrentende waarden drukt.

Het grootste fonds van de vermogensbeheerder, het PIMCO Income Fund (met een omvang van 112 miljard dollar), is sinds de jaarwisseling 0,7 procent in waarde gedaald, vergeleken met een daling van 2,2 procent van de benchmark, de Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index.

Geen berenmarkt in obligaties

Volgens Roman kan de inflatie in de eerste helft van dit jaar oplaaien, maar hij acht het onwaarschijnlijk dat de rente verder oploopt. De tienjaarsrente op Amerikaans schatkistpapier steeg onlangs tot boven de 3 procent, terwijl in september nog een dieptepunt van ongeveer 2 procent werd behaald. Maar Roman verwacht de komende jaren geen echte berenmarkt in obligaties.

Handelsproblemen

De handelsspanningen tussen de VS en China, Canada en Mexico werpen volgens hem wel een schaduw over de economie. De heronderhandeling van de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst, die meer dan 20 jaar oud is, zal in zijn ogen minder problematisch zijn dan een botsing met China, dat zichtbaar moeite heeft zich aan te passen aan de ongebruikelijke onderhandelingsstijl van president Donald Trump.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin leidt deze week een delegatie naar Peking om te proberen een overeenkomst te sluiten. "Het is een echt probleem", zei Roman. "Maar het handelsconflict met China zal na de reis van Mnuchin hopelijk in de goede richting gaan."

De beleggingsmogelijkheden in Europa zijn vaak langetermijnactiva, die Pimco koopt voor private equity-achtige fondsen. Italië en Spanje zijn de belangrijkste bronnen van activa geweest, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Ierland en in kleinere mate Oost-Europa.

Focus op tech-talent

Roman zei verder dat PIMCO zich sterk richt op het verwerven van technologie en tech-talent om een beleggingsvoordelen te behalen. Het concern kondigde vorige maand aan dat het een nieuw Amerikaans kantoor gaat openen in de Texaanse stad Austin. Daar zal ongeveer de helft van de 200 medewerkers bestaan uit technologiespecialisten, om big data, kunstmatige intelligentie en softwareontwikkeling te ondersteunen.

Blockchain

Het toenemende gebruik van blockchain, de technologie achter bijvoorbeeld de cryptomunten, zal volgens de PIMCO-CEO van grote invloed zijn op de manier waarop transacties plaatsvinden en hoe gegevens worden bijgehouden. "De hele verandering geïntroduceerd door blockchain in termen van bewaring en administratie zal een revolutie teweegbrengen."