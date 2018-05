Buffett: Bitcoin is geen belegging

Buffett beschouwt het kopen van bitcoins niet als een investering, maar als pure speculatie.

De legendarische beursmiljardair maakt een vergelijking met de aankoop van een boerderij, appartement of een belang in een bedrijf. "Dat zijn beleggingen die bevredigend uitpakken, omdat ze waarde creëren. Een bitcoin of andere cryptomunt daarentegen creëert geen waarde. Je hoopt als belegger alleen maar dat de volgende persoon er meer voor betaalt."

Gokspelletje

Volgens Buffett, een verklaard scepticus van cryptomunten, zijn cryptobeleggers eigenlijk bezig met een gokspelletje. "Daar is op zich niks mis mee, maar het heeft niets met beleggen te maken."

Buffett heeft de bitcoin zelf dan ook niet in bezit, ondanks het feit dat veel grote banken en diverse Amerikaanse multinationals de blockchaintechnologie, waar de bitcoin op is gebaseerd, inmiddels hebben omarmd. Dit geldt cynisch genoeg ook voor IBM, waar Berkshire Hathaway, het beleggingsvehikel van Buffett, al bijna tien jaar in belegt.

'Cryptomunten zijn de nieuwe derivaten'

De visie van Buffett staat haaks op die van Oki Matsumoto, CEO van de Japanse onlinebroker Monex Group; ook niet de minste beleggingsexpert van Wall Street. Volgens hem zouden cryptomunten zich weleens op dezelfde manier kunnen ontwikkelen als derivaten 38 jaar geleden.

Hij ziet opvallende parallellen tussen beide beleggingscategorieën. "In 1980 waren toezichthouders fel gekant tegen derivaten, maar na een tijdje hebben ze deze alsnog omarmd", zegt Matsumoto op CNBC. Anno 2018 krijgen cryptomunten dezelfde behandeling als derivaten destijds, zoals blijkt uit dit eerder gepubliceerde overzicht.

Volgens Matsumoto was begin jaren tachtig slechts een handvol mensen in staat om de werking van derivaten te begrijpen. "Maar vijf jaar later wordt er op alle grote scholen ter wereld over onderwezen."

In Japan vormen hoge belastingtarieven op cryptomunten - van wel 55 procent - een grote belemmering voor particuliere beleggers. Maar hij verwacht dat de koudwatervrees bij hen op termijn wel zal wegebben en dat zij straks een substantieel deel van hun geld in cryptomunten zullen steken.

Overname cryptobeurs

Matsumoto preekt wel een beetje voor eigen parochie. Deze week heeft Monex Group de overname van de cryptobeurs Coincheck afgerond. Coincheck viel in januari ten prooi aan hackers, die maar liefst 534 miljoen dollar aan cryptomunten buitmaakten.