'Rally energieaandelen slechts het begin'

"Er zijn dieptepunten gemaakt en we beginnen hier wat hogere hoogtepunten en wat hogere dieptepunten te bereiken. We bevinden ons boven het 50-, 200-dagen voortschrijdend gemiddelde", aldus Johnson.

De XLE Energy ETF begint, na jaren van klappen door de lage olieprijzen, tekenen van leven te vertonen. Het fonds steeg in april met 10% en realiseerde daarmee de sterkste stijging sinds oktober 2015. De afgelopen twee weken is de ETF gestegen tot boven het 50-, 100- en 200-dagen voortschrijdend gemiddelde.

"Ik denk dat de volgende stop voor de XLE 78 dollar zal zijn, wat de oude hoogtepunten zijn die we twee keer eerder hebben getest, dus ik denk dat we dat opnieuw gaan proberen", aldus Johnson. De laatste keer dat de XLE de 78 dollar bereikte was tijdens de bredere marktrally eind januari. Momenteel staat de ETF 5% onder dat niveau.

In het groen gesleurd

De opmars van april heeft de energiesector in het groen voor het jaar gesleurd. Vóór april was het een van de slechtst presterende sector in de S&P 500.

De achterblijvende prestatie van de XLE was grotendeels gekoppeld aan zwakte in Chevron en Exxon Mobil, de twee zwaargewichten van de ETF. Zonder deze twee aandelen zou de XLE dit jaar tot nu toe meer dan 7% hoger liggen, zei Johnson, veel beter dan de huidige stijging van 3%.

Grote namen

"We zijn overwogen in de sector", zei Johnson. "We blijven de grote namen kopen, niet Chevron of Exxon, maar we houden wel van bedrijven als ConocoPhillips en sommige van de andere namen en zelfs de raffinaderijen. We denken dat er veel hefboomeffect is."

Larry McDonald, redacteur van het Bear Traps-rapport, ziet ook opwaartse potentieel voor energieaandelen. "Het grootste deel van het jaar presteerden de bedrijven dramatisch ten opzichte van de grondstof zelf, maar in de afgelopen maand is er een echte inhaalslag aan de gang", aldus McDonald.

De olieprijzen zijn tot dusver dit jaar bijna 13% gestegen, terwijl de energie-ETF achterbleef met slechts een kwart van die stijging van de olieprijzen. Ruwe olie sloot april af met een winst van bijna 5%. Dat was de zevende maandelijkse stijging in acht maanden.

Flink potentieel

Aangezien aandelen en obligaties dit jaar onder druk zijn komen te staan, ziet McDonald een verschuiving in de posities in de grondstoffen- en energieruimte. "De vlucht uit aandelen en obligaties zal richting grondstoffen en energiebedrijven gaan. Je spreekt in de komende anderhalf tot twee jaar over een potentieel van een biljoen dollar", aldus McDonald. De energiesector, de XLE, de XLP zijn volgens hem momenteel dan ook "schreeuwende koopjes".