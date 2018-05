Olieprijs naar 300 dollar?

Dat schrijft Bloomberg Business in een bericht. Andurand, die bekend staat als bull, twitterde zondag een aantal berichten, waarin hij zijn zorgen uitte over de impact van elektrische voertuigen op de toekomstige vraag naar olie. Het zou de investeringen in projecten met een lange looptijd beperken.

Schok aan aanbodkant

“Dit kan zorgen voor de grootste schok aan de aanbodkant ooit. Als olieprijzen niet snel genoeg stijgen, is 300 dollar voor een vat over een paar jaar niet ondenkbaar.”

De hedgefondsmanager keerde zich ook tegen de heersende opvatting dat zulke extreem hoge olieprijzen de vraag zullen dempen. “100 dollar zal de economie niet om zeep helpen. En we hebben een prijs van meer dan 100 dollar nodig om de investeringen buiten de VS aan te moedigen.”

150 dollar

De woorden van Andurand zijn vergelijkbaar met die van de Saoedische olieminister Khalid Al-Falih, die eerder deze maand stelde dat de olieprijs verder kan stijgen vanaf het huidige niveau van circa 75 dollar per vat, zonder de economie te schaden.

“We hebben in het verleden significant hogere prijzen gezien, twee keer zo hoog als waar ze nu staan.” De wereldeconomie is in staat om deze duurdere olie te absorberen, zegt Al-Falih. In 2008 kostte een vat Brentolie bijna 150 dollar per vat, voordat de markt onderuitging.

