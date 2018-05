Deze drie aandelen kunnen de komende tien jaar in waarde verdubbelen

Elk aandeel zou in principe in het komende decennium in waarde kunnen verdubbelen, maar slechts enkele hebben een bovengemiddelde kans om dat daadwerkelijk te doen. De beleggingsexperts van The Motley Fool denken dat Alphabet, Blackberry en Berkshire Hathaway drie van zulke aandelen zijn.

Alphabet

"Het lijkt misschien gek om te voorspellen dat aandelen van een bedrijf met een omzet van 750 miljard dollar nog zouden kunnen verdubbelen. Maar ik denk dat Alphabet het potentieel heeft om precies dat te doen", zegt Steve Symington.

Als het moederbedrijf van Google heeft Alphabet al zeven producten die elk ten minste een miljard actieve gebruikers hebben, waaronder Search, YouTube, Gmail, Android, Chrome, Maps en de Google Play Store. Maar het is gemakkelijk om te vergeten dat ongeveer 4,5 miljard mensen - twee derde van de wereldbevolking - nog steeds geen toegang heeft tot internet. En Alphabet is goed gepositioneerd om te profiteren wanneer die mensen online komen.

Maar ook in het kleinere segment van Alphabet, dat grotendeels bestaat uit bedrijven in een vroeg stadium, zitten volgens Symington veelbelovende projecten. Denk aan de Nest-producten, high-speed internet, Verily Life Sciences en zelfrijdende voertuigen van Waymo.

De omzet van dit segment steeg vorig jaar met bijna 50 procent naar 1,2 miljard dollar. Maar veel van de kleinere bedrijven bevinden zich nog in de fase vóór de inkomsten, waardoor het segment in dezelfde periode een aanzienlijk operationeel verlies leed van 3,4 miljard dollar.

Echter, met een groeiende kaspositie van bijna 103 miljard dollar, dankzij de enorm winstgevende Google-activiteiten, kan Alphabet het zich veroorloven deze activiteiten voort te zetten. Als een van deze activiteiten echt begint te groeien in de komende jaren, kan dit de opbrengsten van Alphabet nog veel sterker maken.

Blackberry

BlackBerry beheerde in 2009 ongeveer een vijfde van de wereldwijde smartphonemarkt. Uiteindelijk verloor het bedrijf zijn marktaandeel aan iPhones en Android-apparaten. Toen John Chen in 2013 CEO werd van BlackBerry, controleerde het bedrijf minder dan 1 procent van de markt.

In plaats van een terugkeer in smartphones na te streven, breidde Chen BlackBerry's zakelijke software, services en licentiebedrijven uit. De groeimotor werd BlackBerry Enterprise Service (BES), waarmee bedrijven de mobiele apparaten van hun werknemers kunnen beveiligen en monitoren.

In 2016 stopte BlackBerry met de productie van zijn eigen smartphones en gaf het bedrijf zijn merk aan de Chinese smartphonemaker TCL, die een nieuwe dochteronderneming oprichtte, BlackBerry Mobile. TCL betaalt licentiekosten aan BlackBerry, een inkomstenstroom met hoge marges die een aanvulling vormt op de inkomsten uit software en services.

Vorig jaar stegen de inkomsten uit BlackBerry's software en services (inclusief licentiekosten) met 20 procent en waren goed voor 80 procent van de totale omzet. Jammer genoeg werd die groei teniet gedaan door de dalende verkopen van telefoons en daalde de totale omzet van BlackBerry met 29 procent. Maar aangezien de inkomsten uit mobiele telefoons zullen dalen tot nul, zal de groei van de software en services die verliezen geleidelijk compenseren.

Wall Street verwacht dat de omzet van BlackBerry dit jaar slechts 8 procent zal dalen en volgend jaar 10 procent zal stijgen. De winst zal naar verwachting ook weer toenemen naarmate de omzet stijgt. "De groei en waarderingen van BlackBerry zien er nu rommelig uit, maar ik denk dat beleggers in het komende decennium weer warm zullen draaien voor de vernederde techgigant - en de aandelen uiteindelijk kunnen verdubbelen", aldus Leo Sun.

Berkshire Hathaway

Warren Buffett's Berkshire Hathaway is al bijna een half biljoen dollar waard. Maar het is niet gek om te denken dat de aandelen de komende tien jaar kunnen verdubbelen, beweert Tim Green. Een verdubbeling over een decennium vereist een samengestelde jaarlijkse groei van ongeveer 7,2 procent. Dat is iets meer dan een derde van de historische groei van zowel de boekwaarde van Berkshire als de aandelenkoers.

Met andere woorden, Berkshire hoeft geen 'home runs' te slaan om de aandelenkoers vanaf het huidige niveau te verdubbelen. Het moet gewoon blijven doen wat het altijd heeft gedaan. Onder het leiderschap van Buffett heeft het conglomeraat een verzameling hoogwaardige bedrijven opgebouwd met duurzame concurrentievoordelen die steeds meer winsten zullen opleveren. Dat geld kan worden geïnvesteerd in nog meer hoogwaardige bedrijven, uitgekozen door Buffett of zijn eventuele opvolgers, waarmee de kiem wordt gelegd voor toekomstige winsten.

