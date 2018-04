Wittebroodsweken Trump op beurzen voorbij?

Dat zegt Ralph Acampora, directeur technisch onderzoek bij Altaira Capital Partners, tegen Cnbc. Trump is volgens Acampora net als Reagan een president die buiten de kaders denkt en dat heeft hem ertoe aangezet om te onderzoeken of de twee ook iets anders gemeen hebben. Wat hij ontdekte, zou een waarschuwing kunnen zijn voor de aandelenmarkt.

Wittebroodsweken

Volgens Acampora duurden de wittebroodsweken van Ronald Reagan zes maanden. In die periode steeg de Dow Jones-index met ongeveer 10 procent.

Toen Reagan op 20 januari 1981 werd beëdigd, noteerde de Dow-Jonesindex rond de 950 punten. Daarna bewoog deze tot medio 1985 omhoog in een smalle bandbreedte. Vervolgens zette de graadmeter een daling in en eindigde deze het jaar uiteindelijk met een verlies van 9 procent.

Berenmarkt na wittebroodsweken

"Bij de meeste presidenten gebeurt er na hun wittebroodsweken altijd iets omdat hun politieke plannen tijd kosten om uit te voeren", verklaarde Acampora. "Hierna ontstaat dan een berenmarkt. De meeste presidenten hebben een probleem in het tweede jaar van hun ambtstermijn en Ronald Reagan was hierop geen uitzondering."

Aan het begin van de jaren tachtig leidde een hogere rente, die was bedoeld om de Amerikaanse inflatie te beteugelen, tot een economische recessie. Deze recessie duurde van juli 1981 tot november 1982.

Onder Reagan viel de Dow in het berenmarkt-gebied, een situatie die wordt gekenmerkt door een daling van meer dan 20 procent ten opzichte van het hoogtepunt in de afgelopen twaalf maanden. Op een gegeven moment daalde de aandelenmarkt met maar liefst 24 procent en bereikte de Dow op 12 augustus 1982 de bodem op 776,92 punten.

Die datum markeerde volgens Acampora een keerpunt. "Ik wil erop wijzen dat het dieptepunt in augustus 1982 voor Reagan het begin was van de volgende seculiere bullmarkt die achttien jaar heeft geduurd." Van Reagan's inauguratie tot zijn laatste dag in januari 1989 steeg de Dow met 135 procent en klom de S&P 500 omhoog met 118 procent.

Trump krijgt voordeel van de twijfel...

Hoewel de markten sinds februari in en uit het correctiegebied zijn gesprongen, is volgens Acampora de wittebroodswekenperiode van Trump nog steeds springlevend. "Ik geef hem het voordeel van de twijfel. Het is nog steeds van kracht. De markt is van het dieptepunt in november 2016 tot het hoogtepunt in januari 2018 met ongeveer 45 procent gestegen. Dat is een verbazingwekkende periode van vijftien maanden", aldus Acampora.

Een technische beweging in de markt zorgt volgens de marktkenner echter voor twijfel. Hij verwijst hierbij naar de Dow-theorie. Deze voorspelt dat de markt in een opwaartse trend zit wanneer zowel de Dow Industrials als de Dow Transportation Average nieuwe hoogtepunten bereiken, hetzij op hetzelfde moment, hetzij na elkaar. Het omgekeerde is ook waar.

De Dow Transports bereikte begin januari zijn hoogtepunt, gevolgd door de Dow Industrials later die maand, legt Acampora uit. De Dow Industrials hebben in maart een dieptepunt bereikt, maar de Transport-index heeft dat sinds de bodem op 9 februari niet gedaan.

"Als een oude Dow-theoreticus, denk ik dat zolang de Transport-index boven dat niveau blijft, we in een corrigerende fase zitten, maar je moet je ogen open houden en hier heel selectief zijn", aldus Acampora.

...Maar teruggang mogelijk erger dan onder Reagan

Elke teruggang tijdens het tweede jaar van de ambtstermijn van Trump zou volgens de marktkenner ook nog erger kunnen zijn dan de berenmarkt van Reagan. "Ik kijk naar enkele van deze patronen die zich nu ontwikkelen in individuele aandelen, die er topzwaar uitzien en die suggereren dat het nog erger kan zijn dan de daling van 24 procent onder Reagan."

De Dow en S&P 500 zitten echter niet meer in het correctiegebied. De Dow noteert 8 procent onder de top 26 januari, terwijl de S&P 500 met 7 procent is gedaald ten opzichte van het recordniveau.