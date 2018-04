'Beurs ziet er fantastisch uit ondanks risico's'

De risico's op korte termijn zijn volgens de strateeg de marktkriebels over de oplopende opbrengsten op Amerikaanse tienjaarsleningen, die tot boven de 3 procent zijn gestegen (dat is een niveau dat in geen jaren is overschreden), en mogelijke beleidsfouten in Washington.

Markt te gericht op rente

Hogan is echter van mening dat Wall Street nu al te 'hypergericht' is op de rentes op de obligatiemarkt. Hij ziet de oplopende rentes het niet als een groot nadeel voor de markt, tenzij de tienjaarsrente een spurt maakt naar een niveau van 3,5 procent.

Risico op een handelsoorlog

Het risico op een handelsoorlog is volgens Hogan wel serieuzer. "Een fout in het handelsbeleid is waarschijnlijk de grootste angst die we op dit moment op de markt hebben, en terecht", zegt hij tegen Cnbc. "We hebben veel momentum voor ons, en het enige obstakel is de angst voor een fout - een fout in het monetaire beleid of een fout in het handelsbeleid."

Ondanks deze risico's verwacht Hogan nog steeds dat aandelen dit jaar zullen terugkeren in de rallymodus. De risico's wegen volgens hem niet op tegen zijn overtuiging dat de fundamenten zeer solide zijn.

Plaatje nog steeds behoorlijk fantastisch

"Ik denk dat het fundamentele verhaal nog steeds erg sterk is en dat het plaatje voor de komende twaalf maanden er behoorlijk fantastisch uitziet", aldus Hogan. Volgens de strateeg negeert de markt het feit dat "we door een winstrapportageseizoen gaan waarin we een winstgroei van bijna 20 procent in de S&P 500 zullen hebben, bij een omzetgroei van 9 procent".

Hogan hanteert een koersdoel van 3.000 punten voor de S&P 500 tegen het einde van het jaar. Dat ligt ruim 10 procent boven het huidige niveau. De strateeg geeft momenteel de voorkeur aan cyclische bedrijven in de sectoren industrie, technologie, financiƫn en energie. "We hebben een sterke economie en een sterke winstcyclus. Ik denk dat we nog in de beginfase zitten", aldus Hogan.