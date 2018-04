'Beurswinnaars vinden zelden zo lastig als nu'

Dat meldt Bloomberg. De chipbedrijven zijn de nieuwe vallende sterren. De Philadelphia Semiconductor Index, de graadmeter van de chipsector, is in vier dagen met bijna 8 procent gedaald, waardoor deze in wezen vlak is gebleven voor het jaar, net als de rest van de markt. Op de piek van dit jaar in maart was de winst van de chipindex in 2018 nog vier keer die van de S&P 500-index.

Marktleiderschap vluchtiger dan ooit

Dat het marktleiderschap vluchtiger is dan ooit, wordt misschien het best geïllustreerd door een studie van Morgan Stanley die het aantal S&P 500-industrieën aantoont dat gedurende twee opeenvolgende maanden beter presteerde dan de markt. Met een percentage van rond 15 procent aan het einde van maart, bleef het aandeel winnende groepen in de buurt van het laagste niveau in minimaal 40 jaar.

"Leiderschapswijzigingen zijn onder de oppervlakte aan de gang en portefeuilles moeten worden aangepast", schreef Mike Wilson, aandelenstrateeg bij Morgan Stanley, in een rapport. "De grotere uitdaging is om te beslissen wat je moet bezitten vanwege de verandering in leiderschap."

Voorkeur voor energie en banken

Wilson gaf de voorkeur aan energiebedrijven boven chipmakers te midden van hogere olieprijzen, terwijl de vraag naar handsets en crypto mining-chips waarschijnlijk het hoogtepunt hebben bereikt. Beleggers zouden volgens hem zich de banken moeten blijven houden, omdat de sector opnieuw de leiding zal krijgen en de rente op staatsobligaties blijft stijgen.

Uitstroom

Doordat de marktleiders blijven haperen, lijken beleggers ook de strategie van het najagen van winnaars in twijfel te trekken. Zo vloeide er afgelopen week bijna 500 miljoen dollar uit de iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF. Dat is de grootste uitstroom sinds de oprichting van het fonds in 2013.

