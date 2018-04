'Bitcoin wordt groter dan internet'

Dat schrijft Cnbc. "Dit is groter dan het internet, het is groter dan de ijzertijd, de renaissance en het is groter dan de industriële revolutie", zei Draper. "Dit beïnvloedt de hele wereld, en het zal de wereld op een snellere en meer overheersende manier beïnvloeden dan je ooit had gedacht."

Bitcoin naar 250.000 dollar

Draper, oprichter van durfkapitaalbedrijven Draper Associates en DFJ, herhaalde zijn optimistische voorspelling dat bitcoin binnen vier jaar 250.000 dollar waard zal zijn. "Over vijf jaar ga je proberen om koffie te kopen met normaal geld en zullen ze je uitlachen omdat je geen crypto gebruikt", zei de vroege internetinvesteerder. "Ik geloof dat er een moment zal komen waarop je niet langer een van de fiat-valuta wilt hebben."

Draper kocht bijna 30.000 bitcoins in een veiling van de Amerikaanse Marshals Service in 2014 en liet in december weten dat hij nog steeds al die munten in bezit heeft. Als dat nu nog steeds het geval is, hebben de bitcoins van Draper een waarde van ongeveer 268 miljoen dollar.

'Bitcoin zekerder dan geld op bank'

Op de kritiek over het criminele gebruik van bitcoin, de volatiliteit van de digitale munt en de risico's voor beleggers antwoordde Draper dat hij zich zekerder voelt over zijn bitcoins dan het geld dat bij Wells Fargo staat.

Patrick Byrne, CEO van Overstock.com, deelde Draper's enthousiasme over bitcoin en was ook positief over de veiligheid. "Ze hebben het meer dan wat dan ook in de geschiedenis proberen te hacken en het is nog nooit verslagen", aldus Byrne. "En banken worden ook gehackt. En ja, bitcoin wordt gebruikt door onsmakelijke figuren, maar die gebruiken ook Amerikaanse dollars."

Byrne is bezig met het reorganiseren van de retailactiviteiten van Overstock.com om zich te concentreren op blockchain, de technologie achter bitcoin.

Bitcoin zal strijd winnen

Hoewel er volgens CoinMarketCap.com meer dan 1500 cryptovaluta bestaan, zei Draper dat bitcoin een enorme voorsprong heeft en waarschijnlijk de langdurige crypto-strijd zal winnen vanwege zijn marktaandeel.

Bitcoin vertegenwoordigt ongeveer 38 procent van de wereldwijde marktkapitalisatie van cryptomunten. Ethereum is nummer twee met ongeveer 16 procent van de wereldwijde marktkapitalisatie, terwijl ripple op de derde plaats komt met ongeveer 8,5 procent.

