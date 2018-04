Vier vragen voor de ECB

In de ECB-vergadering van afgelopen maart werd de belofte dat het opkoopprogramma verder uitgebreid kan worden als dat nodig is, voor het eerst weggelaten. Dat is een kleine stap richting het afbouwen van quantitative easing (QE) in de eurozone.

In hoeverre economische en internationale ontwikkelingen invloed hebben op de ECB-plannen is een interessante kwestie. Reuters zet in dat licht vier belangrijke vragen op een rij.

1. Komt er een verandering in ‘forward guidance’, ofwel het voorbereiden van de markt op de koers van de ECB?

Waarschijnlijk niet. Er worden ministapjes gezet om het programma af te bouwen. Maar discussies over de toekomstige forward guidance kunnen wel op de agenda staan. De ECB ligt op koers om QE aan het einde van het jaar af te ronden.

"Het is in het belang van de ECB om niets te zeggen of te doen", zegt Pictet Wealth Management-econoom Frederik Ducrozet. "We weten dat een verandering van de communicatie eraan komt, maar als we naar de risk reward-verhouding kijken, dan is het beter om tot juni of later te wachten met het aankondigen van nieuwe stappen."

2. Hoe bezorgd is de ECB over een wereldwijde handelsoorlog?​

Het risico op een volledige handelsoorlog tussen de VS en andere grote economieën stond afgelopen maand op de zorgenlijst van de ECB en zal daar deze keer nog niet van verdwenen zijn.

Voor beleggers is de grote vraag of het zorgvuldig uitgedachte exitplan van de ECB in gevaar komt door de handelsspanningen, zeker wanneer het geschil tussen de VS en China ook de eurozone met zich meesleept.

Want de weg naar een meer normaal monetair beleid zal moeten veranderen als protectionisme, rentes of marktschommelingen de inflatie onder druk zetten, zei Francois Villeroy de Galhau van de ECB.

3. Hoe staat de ECB tegenover de zwakkere economische cijfers?

De afgelopen weken lieten inderdaad zien dat de economie in de eurozone gepiekt heeft. Bedrijven in de eurozone eindigden het eerste kwartaal met de zwakste groei sinds de start van 2017, zo blijkt uit de inkoopmanagersonderzoeken van maart. De inflatie nam minder toe dan verwacht en het enthousiasme onder beleggers in powerhouse Duitsland is flink afgenomen.

Toch verhoogde het IMF afgelopen week de voorspellingen voor de economische groei in Duitsland en het lijkt erop of de ECB de teleurstellende economische cijfers bagatelliseert.

Mizuho-strateeg Antoine Bouvet: "Er is nu minder gevoeligheid over wat de ECB doet. Dit kan voor de ECB kansen bieden om te discussiëren over veranderingen en de markt voor te bereiden voor een verandering in de forward guidance."

4. En de sterke euro dan?

De rally die de euro begin 2018 inzette, haperde onlangs, wat een beetje opluchting bracht bij de centrale bank. Die is namelijk erg gevoelig voor tekenen van een krachtiger wordende munt, omdat die de concurrentiepositie van exporteurs ondermijnt.

Veel beleggers blijven echter bullish over de euro, omdat er weer meer geld in de regio geïnvesteerd wordt. De koers bevindt zich dicht bij het hoogste niveau in drie jaar.