Waarom dit nog maar het begin van de grondstoffenrally kan zijn

Dat schrijft Cnbc. De geopolitieke turbulentie en de volatiliteit van de markt die een neerwaartse druk uitoefenen op de aandelenmarkt werken prima voor de grondstoffenmarkt, die jarenlang wegkwijnde onder de trage economische omstandigheden en een algemene handelsmalaise. En handelaren verwachten dat de rally zal worden voortgezet.

Supercyclus

"Als je naar het globale beeld kijkt op de lang termijn, dan stevenen we af op een supercyclus", zei Mike Wilkins, grondstoffenexpert bij Fidessa. "Naast de handelsretoriek en de geopolitieke spanningen, is er een goed, interessant verhaal voor groei en een aanhoudende vraag naar grondstoffen, vooral basismetalen."

Grondstoffen zijn sterk gestegen sinds een dipje begin februari. De PowerShares DB Commodity Index ETF is sindsdien ongeveer 9 procent gestegen en is in de afgelopen twaalf maanden met circa 16 procent toegenomen. De CRB Commodity Index is op vergelijkbare wijze gestegen en staat op het hoogste niveau sinds eind 2014.

Hogere grondstoffenprijzen leiden niet alleen tot hogere rendementen voor handelaren en beleggers, maar ook tot oplopende prijzen voor consumenten. Dit draagt bij aan de verwachting dat de inflatie op het punt staat te versnellen.

Obligatiekoning Jeffrey Gundlach, van DoubleLine Capital, voorspelde aan het begin van het jaar dat grondstoffen het beter zouden doen dan aandelen en tot nu toe heeft hij gelijk gehad.

Oorzaken van de rally

Er zijn meerdere verklaringen voor de huidige rally, zoals de sancties tegen Rusland en de dreiging van een Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Zo zijn de aluminiumprijzen fors opgelopen na Amerikaanse sancties tegen Rusal, de op een na grootste aluminiumproducent ter wereld.

Tegelijkertijd hebben de koperprijzen zich onlangs hersteld, in reactie op de hoop dat de wereldwijde groei doorzet. De markt voor granen en andere landbouwproducten stijgt gestaag, omdat de productie is gedaald en boeren zich hebben aangepast aan de groeiende vraag.

"De prijzen zijn de afgelopen drieënhalf jaar relatief laag geweest, omdat we vrijwel overal in de wereld te maken hadden met record productieniveaus", zei Mark Schultz, hoofdanalist bij Northstar Commodity. "Dat is nu omgekeerd."

Olieprijzen

De meeste aandacht in de grondstoffenmarkt gaat uit naar olie. De olieprijzen zijn dit jaar al met bijna 15 procent gestegen. Dat komt door de recordvraag om de wereldwijde toename van de vraag naar brandstof te voorzien.

Goud

De goudprijs staat dit jaar in de plus en wordt beschouwd als een indicator voor inflatie. Stijgende rentetarieven kunnen vaak problemen opleveren voor de goudhandel, maar dat lijkt nu niet het geval.

"Normaal gesproken bewegen inflatie en goud in omgekeerde richting, maar als de inflatie sneller stijgt dan de rente en het reële rendement op staatsobligaties hierdoor daalt of zelfs negatief wordt, kan goud floreren", aldus CFRA-beleggingsstrateeg Lindsey Bell. "Dit is een belangrijk voorbeeld van goud als opslag van waarde."

Verdere prijsstijgingen

Ten slotte zijn er handelspatronen die grondstoffen beïnvloeden. Technische analisten kijken naar de koersbeweging van activa onafhankelijk van de fundamentele waarden, op zoek naar aanwijzingen over het toekomstige prijsverloop. Volgens Paul Ciana, technisch strateeg bij Bank of America Merrill Lynch, wijzen enkele diagramformaties op een verdere prijsstijging.

"De rally tot nu toe [wordt] geleid door energie en metalen, de rally's in goud en zilver zijn jong, terwijl olie en koper ruimte hebben om te evolueren", aldus Ciana. Hoewel een bredere rally afhankelijk is van de wijze waarop agrarische grondstoffen zullen presteren, suggereert een brede index volgens hem dat grondstoffenmarkten aan de rand staan van een bull-trend.

Hij wees er verder op dat grondstoffen het over het algemeen goed doen als de Federal Reserve de rente verhoogt. De centrale bank heeft dit jaar al één verhoging doorgevoerd en de markten gokken op minstens twee en misschien drie verdere renteverhogingen. Een van de weinige periodes waarin grondstoffen stegen toen de rente niet toenam was volgens Ciana in 2010-2011.