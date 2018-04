Succesvol beleggen? Zorg voor deze 3 eigenschappen

Columnist Michael Borstel van MarketWatch somt drie onmisbare karaktereigenschappen op.

De meeste beleggers die de markten verslaan winnen door juist aandelen te kopen die door de menigte worden genegeerd en vervolgens geduldig te wachten op een heropleving.

Verdiepen in het brein

Het geheim om een betere belegger te worden is volgens Borstel dan ook: begrijp hoe het menselijke brein werkt. Je verdiepen in zowel financiële zaken als psychologie kan helpen om hogere rendementen te behalen.

Een inspirerend voorbeeld is volgens hem Mark Oelschlager, sinds 2005 beheerder van het Pin Oak Equity Fund, een fonds dat de afgelopen jaren een solide reputatie heeft opgebouwd. Dit beleggingsfonds versloeg het afgelopen decennium de benchmark met gemiddeld bijna 5 procentpunten per jaar.

"Het gaat erom te nemen wat de markt je geeft en gericht te blijven op de lange termijn", zegt Oelschlager. Borstel somt de drie belangrijkste karaktereigenschappen op die beleggers volgens Oelschlager nodig hebben om de markten te kunnen verslaan.

1. Wees onverschillig voor wat anderen denken

Dit klinkt vrij kil, maar het is de sleutel om tegen de massa in te beleggen. Veel beleggers falen omdat ze voortdurend in twijfel worden gebracht door hun omgeving, zoals klanten of collega's.

Ze beschikken niet over de psychologische kracht om aandelen te kopen die bij beleggers uit de gratie zijn. Het is immers gemakkelijker om mee te gaan met de stroom dan om ertegen in te zwemmen.

2. Laat niet teveel emoties toe bij beleggen

Emoties zijn misschien wel de grootste vijand van de belegger. Uw onderbuikgevoel wijst u meestal precies in de verkeerde richting. Zoals verkopen wanneer de koers zakt, om verdere pijn te voorkomen. Of in een rally te lang blijven zitten, om nog wat extra winst te pakken.

Door de emoties uit te schakelen, kunnen dergelijke valkuilen worden voormeden. Maar dat is volgens Borstel lastiger dan het lijkt, omdat emoties als angst diep geworteld zijn in onze hersenen, om te kunnen overleven.

3. Wees bescheiden

Teveel zelfvertrouwen hebben is een van de grootste gevaren bij beleggen, vindt Oelschlager. "Zorg ervoor dat je je nooit overmoedig voelt. Hoewel ik dit werk al heel lang doe, twijfel ik nog steeds elke keer als ik een aandeel koop."

Kortom, om de markt te verslaan, is het van belang om anders te denken en emoties uit te bannen, inclusief overmoed.

Stabiel

Dat Oelschlager anders denkt, blijkt uit het feit dat hij zich nu meer richt op bedrijven die minder gevoelig zijn voor de grillen van de economie. Terwijl veel beleggers zich afgelopen jaar focusten op snelgroeiende bedrijven, om nog meer rendement te halen uit de rally, werd Oelschlager juist conservatiever.

Borstel vindt dat verstandig klinken in een late fase van de economische cyclus, aangezien stabiele bedrijven beter overeind blijven als de economie inzakt.

"Als we niet wat risico wegnemen in goede tijden, missen we straks de vuurkracht om agressief te kunnen opereren als zich een volgende recessie aandient", zegt Oelschlager

Hij spreekt uit ervaring. De fondsbeheerder deed goede zaken na de crash van 2008 omdat hij in staat was om geld te onttrekken uit relatief veilige bedrijven die minder sterk in waarde waren gezakt. Met de opbrengst kocht hij aandelen van snelgroeiende bedrijven die sterk waren gekelderd. Hierdoor profiteerde hij extra sterk van het beursherstel.

Drie stabiele bedrijven

Drie stabiel groeiende bedrijven die volgens Oelschlager nu de moeite waard zijn om te overwegen zijn: Bank of New York Mellon, H&R Block en Paychex.

Ook de generieke medicijnenmaker Teva Pharmaceutical, die uit de gratie is gevallen bij beleggers, vindt hij een interessante belegging.

In zijn fondsen komen ook bekendere namen voor, zoals Alphabet, Amazon en Facebook.

