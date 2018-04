Is het slim om een beleggingspauze te nemen?

Belegger.nl vraagt het Martine Hafkamp.

Risico en rendement gaan vaak hand in hand bij beleggen. Omdat veel beleggers huiverig zijn voor risico's, zoeken ze houvast, bijvoorbeeld in beurswijsheden. Maar wijsheden zijn nog geen waarheden, waarschuwt de algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. "Ze doen lang niet altijd opgeld en zijn dus geen garantie voor succes."

Sell in May

Een van de oudste beurswijsheden - uit 1930 - is ‘Sell in May and go away...’, vaak aangevuld met ‘but remember to come back in September. Deze blijkt in de praktijk minder succesvol dan het op het eerste oog lijkt.

Statistisch gezien zijn mei en juni voor beleggers niet de beste maanden van het jaar. Gemiddeld genomen is de performance van de Dow Jones-index (de oudste Amerikaanse index) over de lange termijn onveranderd in mei en licht lager in juni. Maar Hafkamp wijst erop dat dit gemiddelden zijn. Individuele afwijkingen zijn dus mogelijk. Of, zoals een ander gezegde luidt: uitzonderingen bepalen de regel.

In bijna tweederde van de jaren sinds de jaren dertig zijn de aandelenbeurzen tussen juni en september juist gestegen, in plaats van gedaald. Dus wie al die jaren steeds een pauze heeft ingelast tot na de zomervakantie, is veel rendement misgelopen.

‘Hold in May and go away’ (on a holiday) is wellicht een betere beurswijsheid, oppert Hafkamp: "In plaats van verkopen temper je gedurende de zomer je verwachtingen wat en ga je lekker op vakantie. Dat is een andere en leukere invulling dan ‘go away’".

Vrouwen bloot, handel dood

Nu de buitentemperatuur weer is opgelopen en de zomerjurkjes weer uit de kast gaan, duikt ook een andere beurswijsheid op: 'Vrouwen bloot, handel dood’. Deze laat zich volgens Hafkamp eenvoudig verklaren. "In de zomer zijn veel handelaren en beleggers op vakantie."

Het januari-effect

Er wordt in het rijtje beurswijsheden ook een belangrijke rol toegeschreven aan de maand januari. Zo wordt door beleggers vaak gesproken over het 'januari-effect'. Dit houdt in dat januari, in vergelijking met de andere maanden van het jaar, gemiddeld genomen een hoger beleggingsresultaat laat zien.

"Veel beleggers beginnen op 1 januari opnieuw met tellen. Het veld ligt weer open", geeft Hafkamp als verklaring. "Beleggers zijn bereid meer risico te nemen en daardoor ontstaat er koopdruk."

As January goes, so goes the year

Een andere beurswijsheid voor januari luidt: ‘As January goes, so goes the year’. De eerste vijf handelsdagen van januari zouden een voorspellende waarde hebben voor het rendement over het hele jaar. En als januari positief wordt afgesloten, zou het hele beursjaar eveneens in de plus eindigen.

De bovengenoemde kalendereffecten gaan voorbij aan het feit dat beleggen bedoeld is voor de langere termijn, zegt Hafkamp, die dan ook niet veel met beurswijsheden doet. Zij adviseert om niet de kalender als leidraad te nemen, maar te kijken naar de onderliggende redenen van een stijging of daling van de beurzen. "Begin altijd bij de basis. Doe je huiswerk goed, bestudeer de fundamenten en volg nooit zomaar tips op."

Never catch a falling knife

Een koersdaling is niet altijd een goed instapmoment, waarschuwt Hafkamp. Dat de koers omlaag is gegaan, maakt een aandeel niet per definitie goedkoop. Er kan immers een goede reden zijn voor de afstraffing. ‘Never catch a falling knife’ is dan ook een andere beurswijsheid, net als ‘Let your profits run’.

Het timen van de markt is volgens Hafkamp (bijna) onmogelijk. "Bovendien gaat het daar niet om. Je time in the market is vele malen belangrijker dan je market timing, als is het maar omdat op de lange termijn het dividend een veel belangrijkere bijdrager is aan je rendement dan koersresultaten."

Wie geschoren wordt, moet stil zitten

Dat betekent overigens niet dat beleggers zich altijd moeten houden aan dat andere gezegde: ‘wie geschoren wordt moet stil blijven zitten.’ "Bij tijd en wijle moet je bij voortschrijdend inzicht de bakens verzetten", vervolgt Hafkamp. Als je denkt dat je het verlies op aandeel A sneller en met minder risico goed kunt maken met aandeel B, moet je dat niet nalaten."