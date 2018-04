De aantrekkelijkste wereldwijde largecap-aandelen

De bedrijven die Morningstar heeft geselecteerd voor de zogeheten Large Cap Global Core Pick List, hebben volgens de fondsenspecialist concurrentievoordelen voor de lange termijn en zijn daarnaast ondergewaardeerd.

De lijst wordt gedomineerd door Amerikaanse aandelen en wereldwijde aandelen die worden verhandeld op Wall Street. Maar er komen ook Europese bedrijven in voor, zoals het Nederlandse ING en de Duitse blue chips Siemens en Bayer. Unilever verdwijnt deze maand van de lijst.

Deze sectoren zijn ondergewaardeerd

Net als vorige maand is de gezondheidszorg de sector met de relatief laagste waardering: deze sector noteert op 80 procent van de reële waarde ofwel de fair value.

Ook in de sectoren consumentengoederen (duurzame en basisconsumptiegoederen), energie, industrie, financials, grondstoffen, vastgoed, telecom en nutsbedrijven ziet Morningstar aantrekkelijke koopkansen. Deze sectoren noteren allemaal minder dan 90 procent van hun fair value.

De totale lijst noteert 85 procent van de fair value. Ter vergelijking: bij de S&P 500 aandelen die analisten van Morningstar volgen tezamen is dat 102 procent van de fair value. Deze fondsen zijn dus per saldo overgewaardeerd en dus nog steeds relatief duur, in tegenstelling tot de fondsen uit de Large Cap Global Core Pick List.

De invloed van de recente correctie is duidelijk zichtbaar: vorige maand noteerde de lijst van Morningstar nog 87 procent van de fair value en eind januari nog 91 procent. De aandelen uit de lijst van Morningstar zijn dus relatief goedkoper geworden.

Gezondheidszorg

In de sector gezondheidszorg verdwijnen het Amerikaanse biotechbedrijf Celgene, en de farmareuzen Merck en GlaxoSmithKline van de lijst.

Zij maken plaats voor Cardinal Health (fabrikant van medische artikelen, zoals infuuspompen, injectienaalden en diagnostische apparatuur), de Duitse chemiereus Bayer en Express Scripts (leverancier van managementsystemen voor de zorg).

Volgens Morningstar-analist Vishnu Lekraj heeft Express Scripts een groot concurrentievoordeel omdat het bedrijf door zijn grote volume aan claims twee belangrijke drijvers in deze industrie kan benutten: superieure prijsmacht richting zijn leveranciers en een ongeëvenaard laag centraal kostenniveau.



"Met in totaal voor 1,3 miljard dollar aan claims onder zijn beheer kan PBM gunstige prijzen afspreken met leveranciers. Doordat het goedkope producten kan aanbieden, weet het concern veel klanten te trekken. Tegelijk kan het door het volume zijn marges op peil houden", aldus Lekraj.

Duurzame consumentengoederen

De sector 'consumer discretionary' (duurzame consumentengoederen) verwelkomt mediabedrijf Discovery Communications en autofabrikant General Motors. Advance Auto Parts (verkoper van auto-onderdelen) en Tractor Supply (leverancier voor de agrarische sector) verdwijnen van de lijst.

"Discovery Communications zal kunnen profiteren van groeiende internationale dekking van betaaltelevisie, aangezien de business buiten de Verenigde Staten nu al 50 procent van de omzet en 45 procent van de winst uitmaakt", licht Morningstar-analist Neil Macker de keuze voor Discovery Communications toe. Die internationale tak is twee decennia geleden begonnen en inmiddels actief in 220 landen, met meer dan 3 miljard kijkers.

Macker wijst erop dat de kanalen op de netwerken van Discovery Communications tot de meest bekeken ter wereld behoren. Dit zorgt voor een constante stroom affiliate fees en advertentie-inkomsten.

Consumer staples

In de sector 'consumer staples' (consumptiegoederen en levensmiddelen) verdwijnt de Nederlanse levensmiddelenfabrikant Unilever van de lijst. Hiervoor in de plaats komt tabaksfabrikant British American Tobacco.

"Rokers hebben een grote merkentrouw jegens het merk dat ze roken. British American Tobacco heeft een portfolio met een reeks sterke merken over het gehele prijsspectrum en het kan dit intellectueel eigendom prima benutten", zegt analist Philip Gorham in een toelichting op deze wissel.

Ondanks het reclameverbod op tabaksproducten in veel ontwikkelde landen, kunnen tabaksfabrikanten volgens hem toch hoge prijzen en dito marges vragen voor hun premium merken.

Het aanbod van BAT bestaat voor ongeveer eenderde uit premiummerken, zoals Dunhill, Kent, Lucky Strike en Rothmans. Deze merken groeien sterker dan de markt. Wel vormt de strenge regelgeving een obstakel voor innovatie. "Maar daar hebben potentieel nieuwe spelers in de markt meer last van dan de grote gevestigde namen zoals BAT", aldus Gorham.

Energie

In de energiesector wisselt het Amerikaanse Andeavor stuivertje met Enterprise Products Partners, een Amerikaans bedrijf dat zich bezighoudt met pijplijnen voor olie en gas.

Financials

In de financiële sector zijn twee mutaties. Het Amerikaanse Wells Fargo en Zwitserse Credit Suisse Group worden aan de lijst met ondergewaardeerde aandelen toegevoegd. Dat gaat ten koste van Canadian Imperial Bank of Commerce en Affiliated Managers Group (Amerikaanse vermogensbeheerder).

Het concurrentievoordeel van Wells Fargo vindt zijn oorsprong bij de kernactiviteiten in bankieren in de kostenvoordelen en een hoge drempel voor klanten om over te stappen, licht Morningstar-analist Jim Sinegal toe.

De financieringskosten zijn volgens hem het sleutelelement: 20 procent van het kapitaal wordt gefinancierd door deposito's waar geen rente op zit. Verder heeft de bank een omvangrijk kantorennetwerk, waardoor het overal een top-3 positie heeft.

IT

De grootste stoelendans is wederom te vinden in de IT-sector. Hier wisselen vier bedrijven van plaats. Nieuwkomers zijn:

Alliance Data Systems (Amerikaanse specialist in loyaltymarketing)

Baidu (Chinese zoekmachine)

Qorvo (Amerikaans chipfonds) en

Broadcom (Amerikaanse chipfabrikant).

Dit betekent dat ook vier fondsen vertrekken: KLA-Tencor (Amerikaanse chipmachinefabrikant), Western Union (leverancier van betaaldiensten), Analog Devices (Amerikaans bedrijf in de chipsector) en Alibaba Group (de Chinese uitbater van webwinkels).

De keuze voor Broadcom is ingegeven door de samensmelting met Avago, vertelt analist Brian Colello. "Hierdoor is een semiconductor powerhouse ontstaan. Avago's sterke groei in winstgevende niches, zoals draadloze radiofrequentie filters in smartphones, en een agressieve overnamestrategie zijn nu gecombineerd met Broadcoms marktleiderschap in netwerken, breedband en connectiviteit chips."

Volgens de analist kan Broadcom Limited een van de grotere en sterkere spelers in dit segment worden, vanwege het intellectueel eigendom van de ontwerpen en het brede aanbod.

Vastgoed

Aan de lijst met vastgoedbedrijven voegt Morningstar HCP toe, een onderneming die is gespecialiseerd in Amerikaans zorgvastgoed. Vornado Realty, gespecialiseerd in kantoren en retailvastgoed, moet de selectie verlaten.

Telecom

In de telecommunicatiesector neemt de Franse telecomreus de plaats in van het Japanse KDDI. Morningstar-analist Allan Nichols verwacht dat Orange het meest zal profiteren van de trend in deze industrie naar het samenvoegen van triple play (vaste telefonie, internet en betaaltelevisie) met met mobiele telefonie.

Convergentie leidt volgens hem tot een betere opbrengst per klant en lagere kosten. "Als 4G en glasvezel worden gecombineerd, kunnen de netwerkspelers er veel meer uit halen." Hij wijst erop dat Orange een uitgebreid netwerk heeft, waar ook concurrenten op meeliften. Hij ziet dat als een belangrijk concurrentievoordeel voor de toekomst.