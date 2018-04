Hoe gaat het met indexproducten?

Heel enthousiast raken beleggers momenteel niet van indexproducten en BlackRock spreekt van een "gematigde" wereldwijde instroom in ETP's (de verzamelnaam voor alle indexproducten). Afgelopen maand werd er toch nog voor circa 17,7 miljard dollar in indexproducten gestoken, hetgeen flink meer was dan de 6,8 miljard dollar een jaar eerder.

Vooral ETP's uit de regio's Europa, het Midden-Oosten en Afrika bleken een beetje uit de gratie en kenden in maart een week met de grootste uitstroom sinds december 2014. Toch ging er evengoed nog 1,2 miljard dollar naar deze indexproducten.

"Het marktsentiment was [...] onrustig, waarbij de volatiliteit werd aangewakkerd door krantenkoppen over handel en technologie", aldus Kirst Kuipers, hoofd iShares Nederland van BlackRock.

VS en Japan populair

Vooral indexproducten die Amerikaanse aandelen volgen zijn populair, volgens BlackRock mogelijk door de eerder dit jaar aangekondigde belastingverlagingen. De uitstroom blijkt ook veel minder groot. Beleggers haalden afgelopen maand voor zeven miljard dollar uit Amerikaanse aandelen tegenover een uitstroom van maar liefst 21,3 miljard dollar in februari.

De populariteit van Europese aandelen kantelt ook, waarbij het sentiment wordt aangetast door lagere macro-economische cijfers en groeiende politieke onzekerheid in Italië, aldus de vermogensbeheerder. De instroom van indexproducten die Europese aandelen volgen blijft volgens BlackRock dan ook achter.

Wel interessant bleken Japanse indexfondsen, die met 13,4 miljard dollar de grootste instroom kende afgelopen maand, gevolgd door fondsen uit opkomende markten.

Opkomende markten

"Opkomende markten schitteren", zo stelt Kuipers, onder meer wijzend op de grootste instroom in aandelen-ETP's ooit dit kwartaal. "Het was bovendien het vijfde kwartaal op rij met een netto-instroom waarmee een record werd geboekt."

Kuipers schrijft dit onder meer toe aan de sterke groeiperspectieven van de opkomende landen, de goede aanpak van de daling van de Chinese groei en de structurele hervormingen die verwacht worden in landen zoals India.

Wel wordt opgemerkt dat de klad er een beetje in kwam tegen het einde van het kwartaal, mogelijk door bezorgdheid onder beleggers over de toegenomen internationale handelsrisico's.

Beleggers laten obligaties links liggen

Ook deden obligaties van opkomende markten het een stuk minder goed bij beleggers. In maart beleefde deze categorie volgens BlackRock voor het eerst in 2018 een netto-uitstroom, en wel van 0,5 miljard dollar.

De markt voor indexproducten die obligaties volgen laat overigens een verdeeld beeld zien. Naast obligaties van opkomende landen, waren ook bedrijfsobligaties niet in trek en werd er voor het eerst sinds de Amerikaanse verkiezingen in november 2016 een netto-uitstroom geconstateerd.

"De reden kan zijn dat beleggers zich zorgen maken over het beperkte stijgingspotentieel van bedrijfsobligaties, omdat de waarderingen al behoorlijk opgerekt zijn", aldus Kuipers.

Meer interesse was er voor staatsobligaties, nadat de instroom in januari en februari al groot was in dit type indexproducten. Dit is volgens BlackRock voornamelijk te danken aan obligatie-ETP’s met een korte en middellange looptijd, die beleggers de mogelijkheid bieden te profiteren van de gedaalde koersen.