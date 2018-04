Drie extreem goedkope aandelen

Het vinden en exploiteren van deze misplaatste kortingen kan beleggers veel geld opleveren, stelt Fool.com. De beleggingssite vroeg drie experts om de drie goedkoopste aandelen te zoeken. Volgens hen worden General Motors, Cirrus Logic en Atlas Air Worldwide momenteel onderschat door de markt.

General Motors

De auto-industrie is al enige tijd een goede plek voor waardebeleggers, zegt Dan Caplinger. Bedrijven zoals General Motors hebben de afgelopen jaren buitengewoon sterke inkomsten behaald, maar beleggers zijn nerveus dat de goede tijden in de industrie voorbestemd zijn om plaats te maken voor een cyclische neergang die de winst zal verminderen. Die vrees zorgt ervoor dat het aandeel GM tegen slechts 6 keer de verwachte winst wordt verhandeld.

Er zijn echter redenen om aan te nemen dat General Motors gemakkelijker minder ideale ecnonomische omstandigheden zou kunnen doorstaan dan sommige van zijn rivalen. Het feit dat GM vroeg in het decennium faillissementsprocedures doorliep, hielp het autobedrijf sommige van zijn verplichtingen zodanig te herstructureren dat ze minder belastend zijn voor de toekomst, en dat zou kunnen bijdragen aan het verminderen van de klap van de volgende recessie.

Belastinghervorming zou General Motors ook moeten helpen, zowel door het bedrijf meer van zijn binnenlandse winsten te laten behouden als door de onderneming een gunstiger behandeling te geven bij zijn uitgebreide overzeese operaties. Combineer dat met de ambitieuze plannen voor uitrol van voertuigen in de komende jaren, en er is reden om te denken dat GM tegen een belachelijk lage waardering wordt verhandeld in vergelijking met zijn groeipotentieel, concludeert Caplinger.

Atlas Air Worldwide

Leasing van vliegtuigen is een notoir moeilijke business. De concurrentie kan snel ingrijpen en haar diensten aanbieden voor een lagere prijs als een lid van de sector een aanzienlijke premie in rekening brengt voor zijn diensten. Met grote vliegtuigen die elk honderden miljoenen dollars kosten, is dat een vrij aanzienlijke investering waarbij het moeilijk is om een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen te behalen.

Dat gezegd hebbende, goed geleide bedrijven in de industrie kunnen in het algemeen hun kosten terugverdienen en wat winst maken, en Atlas Air Worldwide krijgt volgens Chuck Saletta doorgaans positieve inkomsten voor zijn inspanningen. Desondanks wordt Atlas Air Worldwide verhandeld tegen slechts 0,85 keer de boekwaarde.

Aangezien de grootste investeringen (de vliegtuigen) in de loop van de tijd afgeschreven worden, waarbij de afschrijvingen vanuit een boekhoudkundig perspectief vaak sneller verloopt dan de economische levensduur van de vliegtuigen, is dat een vrij lage prijs voor de activiteiten, stelt Saletta.

De combinatie van een lage koers/boekwaardeverhouding en een redelijk solide balans is zorgt ervoor dat Atlas Air Worldwide er absurd goedkoop uitziet en maakt de aandelen een mooie aanvulling op uw beleggingsportefeuille, verklaart Saletta.

Cirrus Logic

Cirrus Logic is een maker van hoogwaardige audioprocessors die al vele jaren leverancier is van Apple. Tot op de dag van vandaag zijn Apple-apparaten, variërend van iPods en iPhones tot high-end Macbooks, van Cirrus Logic's audio-chips voorzien. Volgens Anders Bylund zijn de orders van Apple zeer goed geweest voor de resultatenrekening van Cirrus Logic.

Apple vertegenwoordigde 79 procent van de omzet van Cirrus Logic in het fiscale jaar 2017 en die ratio neemt al jaren toe. Samsung staat op de tweede plaats en was goed voor 15 procent van de omzet van Cirrus in een van de laatste drie jaar.

Het aandeel Cirrus Logic stijgt dan ook mee als Apple stijgt, maar lijdt ook als zijn belangrijke klant tegenwind krijgt. Dat is het geval nu, aangezien de eerstekwartaalcijfers van Apple nauwelijks aan de verwachtingen van Wall Street voldeden en het concern een voorzichtige verwachting afgaf voor het tweede kwartaal.

Het aandeel Cirrus Logic doet het de laatste tijd echter slechter dan Apple. De iPhone-maker staat voor dit 4 procent in de plus terwijl Cirrus Logic dit jaar met 24 procent is gedaald. Cirrus Logic is volgens Bylund een gezond bedrijf zonder langlopende schulden en bijna 230 miljoen dollar aan kasreserves. Toch worden de aandelen van Cirrus verhandeld tegen slechts elf keer de gerealiseerde winst of tegen acht keer de vrije cashflow. Dat is veel goedkoper dan Apple. Beleggers doen er volgens Bylund dan ook verstandig om Cirrus Logic tegen deze lage prijzen te kopen.