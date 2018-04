'Mooi koopmoment voor aandelen opkomende markten'

Dat zegt Eric Aanes, president en de oprichter van Titus Wealth Management, tegen Bloomberg. "Onze meest slimme klanten beschouwen de recente volatiliteit van de afgelopen twee maanden als kansen om posities toe te voegen of te initiëren die naar verwachting het beste zullen presteren in de komende drie tot vijf jaar", aldus Aanes.

Opkomende markten en de Amerikaanse tech-industrie zijn de gebieden die de grootste mate van organische groei zullen kennen, verklaarde hij.

Meer dan 8 procent gedaald

De MSCI Emerging Markets Index van aandelen is met meer dan 8 procent gedaald ten opzichte van een recordhoogte eind januari door de bezorgdheid dat een escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China de wereldwijde groei zal dempen. De historische volatiliteit van de index ligt op het hoogste niveau sinds november 2016.

Onder de opkomende landen onderscheidt India zich op basis van de groeivooruitzichten en het demografisch potentieel van het land, zei Scot Lance, managing director van Titus Wealth Management.

De vermogensbeheerder beveelt investeerders aan om een 'neutrale houding' aan te nemen ten opzichte van Chinese aandelen als gevolg van afnemende groei en een vergrijzende bevolking, naast de risico's van de handelsoorlog, verklaarde hij.

Waarom India aantrekkelijk is

India bevindt zich volgens Titus midden in een herkapitalisatieprogramma van de banken om slechte leningen te verminderen. Hierdoor kunnen kredietverstrekkers de kredietstroom naar goede kredietnemers vergroten, waardoor het sentiment lokaal verbetert en meer buitenlandse investeringen worden aangetrokken.

Daarnaast heeft de regering vorig jaar een groot infrastructuurprogramma goedgekeurd voor de aanleg van nieuwe wegen, snelwegen en bruggen, die de economie zullen stimuleren. De jonge bevolking migreert naar de steden, wat leidt tot een grotere verstedelijking en een snelle stijging van de middenklasse.

Grotere volatiliteit

In het licht van de toenemende geopolitieke en handelsonzekerheden en te midden van verkiezingen in een aantal ontwikkelingslanden, verwacht Titus dat opkomende markten voor de rest van dit jaar een grotere volatiliteit zullen ervaren.

"Hoewel sommige landen mogelijk onderhevig zijn aan risico's die hun economieën kunnen vertragen, lijkt er in het algemeen maar heel weinig te zijn dat de economische trein van de opkomende landen in de nabije toekomst kan ontsporen."

Wat betekenen de tarieven van Trump voor opkomende markten?

Tarieven werken niet, zegt Titus. Ze kunnen worden gebruikt als een onderhandelingstactiek, maar algemeen wordt aangenomen dat ze op de langere termijn negatief zijn voor alle betrokkenen.

"De reden dat de markten heftig op de tarieven hebben gereageerd, is omdat ze een heel slecht idee zijn. We denken niet dat de tarieven lang van kracht zullen zijn en zullen daarom de volatiliteit en de 'shock and awe'-tweets zien als kansen om de blootstelling aan EM-aandelen te vergroten."

Fed is grootste risico voor opkomende markten

Een te snelle renteverhoging door de Amerikaanse Federal Reserve is volgens de vermogensbeheerder het grootste risico voor de totale economische activiteit van opkomende landen. De VS is nog steeds de grootste interne markt ter wereld en handelspartners hebben deze nodig om uit te breiden om hun eigen lokale economieën te helpen groeien.

"Maar als de Fed een dramatische verbetering in de Amerikaanse economie waarneemt, kan dit ertoe leiden dat de rente sneller stijgt. Hoewel we dat niet verwachten, kan dit de wereldwijde economische activiteit verzwakken, ook in opkomende markten", aldus Titus.