Olieprijzen stijgen door zorgen over aanbod

Dat meldt persbureau Reuters. Brentolie noteert ruim boven de 71 dollar per vat, terwijl een vat Amerikaanse ruwe olie meer dan 66 dollar kost.

Volgens handelaren worden de oliemarkten gesteund door het risico van verstoringen aan de aanbodzijde, waaronder een mogelijke escalatie van het conflict in het Midden-Oosten, hernieuwde Amerikaanse sancties tegen Iran en een dalende productie in het door crisis getroffen Venezuela.

Risicopremie

"Met zoveel potentiële verstoringen in het spel en weinig tekenen dat de huidige ontreddering op de markt binnenkort zal eindigen, blijven handelaren een geopolitieke risicopremie betalen", zei Stephen Innes, hoofd oliehandel Azië-Pacific bij OANDA.

"Olieprijzen zullen in de lift blijven... althans in ieder geval tot de deadline van de nucleaire deal met Iran (12 mei), en mogelijk voor de rest van 2018", aldus Innes.

Stoppen met nucleaire deal

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd om op 12 mei te stoppen met een nucleaire deal tussen Iran en zes grote mogendheden, tenzij het Congres en de Europese bondgenoten helpen om het 'op te lossen' met een vervolgovereenkomst.

Als Washington de sanctieverlichting voor Teheran op dit punt niet verlengt, kan Iran moeilijkheden ondervinden bij de export van zijn ruwe olie.

Goed ondersteund

De olieprijzen worden dit jaar goed ondersteund. Brentolie is ongeveer 16 procent gestegen ten opzichte van het dieptepunt in februari 2018, als gevolg van een gezonde vraag en de productiebeperkingen van de OPEC-landen en Rusland.

Een andere belangrijke drijvende kracht achter de markt is de Verenigde Staten, waar de ruwe productie sinds medio 2016 met bijna een kwart is gestegen, grotendeels dankzij een bloeiende Amerikaanse schalie-industrie. En volgens de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) zal de Amerikaanse schalieolieproductie naar verwachting in mei voor de vierde opeenvolgende maand toenemen.

'Niet zo overtuigend'

De fysieke markten, met name in het gebied rond de Atlantische Oceaan, hebben daarentegen last van seizoensgebonden zwakte. "Aan de ene kant hebben we de geopolitieke spanningen, die positief zijn voor de prijs, maar ik denk niet dat de onderliggende factoren zo overtuigend zijn als mensen zouden willen geloven", zei oliestrateeg Tamas Varga van PVM Oil Associates.

"Ik zeg niet dat de olieprijs niet zal stijgen op basis van de situatie in Syrië, maar ik denk niet dat deze geopolitieke prijsopleving kan worden volgehouden, tenzij dit leidt tot een daadwerkelijke verstoring van het aanbod", aldus Varga.

