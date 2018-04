Tips voor de laatste fase van de bullmarkt

Want dat we daar in zitten daar zijn de meeste analisten het na - zes tot acht jaar van oplopende koersen (afhankelijk van de regio) - wel over eens.

1. Defensief en minder groeiaandelen

Schroders denkt dat u aan het einde van de cyclus de beleggingstactiek moet verleggen van risicovolle groeifondsen naar defensieve kwaliteitsfondsen. De reden is dat koers-winstverhoudingen aan het einde van de cyclus vaak hoog zijn. Als de winstgroei afvlakt, of erger, daalt, dan zullen groeiaandelen daar het hardst en het snelst voor worden afgestraft.

2. Spreiding

Regel 2 is het aanhouden van een zo groot mogelijke diversificatie in de portefeuille. Een ding is zeker; met een extreem lage rente is heel veel cash geen alternatief. Om uw vermogen op zijn minst gelijk te houden, moet er worden geïnvesteerd. Het lastige is alleen dat het aan het einde van de cyclus altijd moeilijk in te schatten is waar de beste rendementen te behalen zijn. Schroders stelt daarom een zo breed mogelijke spreiding voor van aandelen tot obligaties en valuta tot vastgoed, grondstoffen en andere alternatieve beleggingen.

3. Hoe en wanneer stapt u uit?

U moet zich voorbereiden op het moment dat de echte draai in de markt komt. Weet welke aandelen als eerste verkocht moeten worden. Kortom; plan uw exitstrategie. Volgens Schroders is het daarbij het best om niet te verkopen op dagen met grote volatiliteit, maar te wachten op de rustige dagen.

Verschillende cycli

Ten slotte is de economische cyclus niet overal gelijk. Ook daar kunt u als belegger gebruik van maken. In Schroders analyse zit de Verenigde Staten bijvoorbeeld het verst in de cyclus. De absolute top is nog niet bereikt, maar komt wel naderbij. De eurozone en Japan zitten ergens in het midden. Terwijl de opkomende markten nog volop in de herstelfase zitten.

Vertaalt u dat naar een portefeuille, dan betekent dit een lichte overwaardering van aandelen en grondstoffen en een onderwaardering van staatsobligaties. Opkomende markten en Japan zijn de regionale aandelenfavorieten, omdat die nog niet zo lang in een bullmarkt zitten.

Neem bijvoorbeeld de MSCI Emerging Markets index. Die bereikte net als de Amerikaanse S&P 500 zijn dieptepunt in 2009, maar terwijl de koersen in de VS vanaf dat moment een lange rit naar boven maakten, begon die rit in de opkomende markten pas in 2016. Japan bereikte zijn dieptepunt in 2012.