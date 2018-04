Zes redenen om bankaandelen te kopen

Arora somt op MarketWatch zes goede redenen op om bankaandelen te kopen. Ten eerste ziet het technische plaatje er voor de bankaandelen goed uit en ten tweede stijgen de rentetarieven.

Banken zijn snel met het verhogen van de rente voor kredietnemers, maar traag in het verhogen van de rente voor spaarders. Dit verhoogt de netto-rentemarges en de inkomsten van de banken.

Minder regeldruk

Het derde punt dat positief is voor banken, is de verminderde regelgeving. "Ongeacht uw mening over de Amerikaanse president Donald Trump, moet u als belegger erkennen dat hij de zware regeldruk voor banken heeft verminderd. Dit vermindert de kosten van banken en verhoogt de winst", aldus Arora.

Een vierde goede reden om nu bankaandelen te kopen is volgens Arora dat de Amerikaanse economie het goed doet. Dit leidt tot een hogere activiteit voor banken. Als vijfde punt wijst de analist op de waarderingen van de banken, die volgens hem op deze 'dure' beurs relatief gezien redelijk zijn.

Fusies en overnames

Als laatste reden om bankaandelen te kopen noemt Arora fusies en overnames. Naarmate de regelgeving wordt versoepeld, verwacht The Arora Report een aanzienlijke toename van buyouts van kleinere banken. Dit biedt beleggers een belangrijke kans in de periode van 2018 tot 2021. Tot op heden zijn 133 van de bedrijven die deel uitmaken van de portefeuille van The Arora Report uitgekocht, wat grote winsten heeft opgeleverd voor beleggers.

Als voorbeeld haalt Arora Bank of America aan. Deze bank zag de winst in het eerste kwartaal stijgen tot 6,92 miljard dollar, van 5,34 miljard dollar een jaar geleden. De winst per aandeel bedroeg 62 dollarcent, terwijl analisten 59 dollarcent per aandeel hadden verwacht.

Bank of America

The Arora Report houdt aandelen van Bank of America tegen een gemiddelde prijs van 7,69 dollar en de koers is verviervoudigd. Arora wijst er ook op dat de aandelenmarkt aanzienlijk boven het pre-crashniveau van 2008 is gekomen.

"Voor wie op zoek is naar koopjes is het goed om te weten dat Bank of America nog steeds ver onder het niveau van voor de financiƫle crisis ligt."

ETF's

"In onze portefeuilles houden we een aantal bank- en bankachtige aandelen aan, evenals bank-ETF's. We zijn van plan om verschillende kleine banken toe te voegen bij koersdalingen", aldus Arora.

De meeste beleggers zouden volgens hem ook moeten overwegen een combinatie van grote banken, regionale banken, kleine banken en bank-ETF's te kopen. De volatiliteit op de aandelenmarkten biedt daarbij kansen om deze aandelen of ETF's te kopen bij prijsdalingen.

