Profiteer van goede vooruitzichten op vastgoedmarkt

Dat schrijft de bank in het rapport Eurozone Real Estate Outlook over de vooruitzichten voor Europees vastgoed. De reden dat Nederlands vastgoed goed door blijft draaien, is de voortgaande economische groei.

De vraag naar vastgoed is in ons land "exceptioneel hard" gestegen. Het transactievolume bereikte eind 2017 een nieuw record, schrijft de bank.

Ander vastgoed

Niet alleen de huizenmarkt doet het goed in Europa, ook industrieel vastgoed beleeft een opleving. Dit komt volgens de Zwitserse bank door de economische opleving en doordat bedrijven een deel van hun productie terug halen uit opkomende landen.

UBS verwacht geen volledige her-industrialisatie van Europa, maar steeds meer bedrijven realiseren zich wel dat de productie dicht bij de consument voordelen oplevert. Zo maakt modeconcern Zara inmiddels weer 60 procent van de producten in Europa.

In Nederland is de leegstand van kantoorpanden in steden als Utrecht, Den Haag en Rotterdam verlaagd met zo'n 2 tot 2,5 procent ten opzichte van eind 2016. Dit komt door succesvolle planning door deze steden en het herinrichten van kantoorpanden naar bijvoorbeeld appartementen.

In Amsterdam stond op de piek zo'n 20 procent van de kantoorruimte leeg. Tegen het einde van 2017 was dat terug gebracht naar maar 6,6 procent. Vastgoed wordt door veel analisten altijd gezien als een goede spreiding voor geld naast aandelen en obligaties.

Dit zijn drie manieren om te investeren in vastgoed:

1. Koop een huis of vakantiewoning

Met veel spaargeld, kunt u ervoor kiezen om een huis of een vakantiewoning te kopen met dat spaargeld. Daarmee bespaart u op kosten voor een huurwoning waar u over het algemeen meer geld aan kwijt bent dan voor een koophuis.

Ook kuntu dan profiteren van de prijsstijgingen tot meer dan 7,5 procent als de voorspelling van UBS uitkomt. Het nadeel van het kopen van uw eigen huis is dat u moeilijk geld vrij maakt als u dat nodig hebt.

Veel beleggingsadviseurs raden ook altijd aan om uw geld te spreiden. Bij het kopen van een huis zit een groot deel van het geld in dat huis. Als u bijvoorbeeld in een wijk woont die in verval raakt dan kan de waarde van uw huis daaronder lijden.

2. Participeer in vastgoed-cv's

Via een vastgoed-cv kunt u participeren in specifieke projecten, zoals de bouw van een aantal winkelpanden of huizen. Hiermee heeft u wel meer spreiding dan met een eigen huis.

Deze constructie heeft een beperkte looptijd bijvoorbeeld vijf jaar en na die looptijd worden bijvoorbeeld de winkelpanden of huizen weer verkocht. De opbrengsten van verhuur en verkoop worden onder beleggers verdeeld, na aftrek van de kosten.

De VEB waarschuwt echter wel voor deze vastgoed-cv's. Er zijn onder de aanbieders van vastgoed-cv's volgens de vereniging veel partijen geweest die hun beloftes niet waar konden maken. Bovendien worden soms onverantwoorde risico's genomen.

Verder is de waardebepaling aan het eind van de rit nauwelijks controleerbaar voor de particuliere belegger. De VEB noemt dit dan ook een zeer risicovolle belegging.

3. Koop een vastgoedfonds

Dit is de meest toegankelijke manier om in vastgoed te beleggen omdat u al voor een bescheiden bedrag een aandeel in een vastgoedfonds kan kopen. Deze fondsen keren gebruikelijk een groot deel van de huurinkomsten als dividend uit aan beleggers.

Beleggers moeten echter wel rekening houden met fondskosten en eventueel ook met transactiekosten.