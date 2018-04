Analisten: beste cijferseizoen in zeven jaar

Dat meldt Cnbc. "Het markeert de beste groei sinds 2011, toen de S&P 500 omhoog klom van de dieptepunten van de laatste recessie. Het doet denken aan de groei die werd gerapporteerd op het hoogtepunt van de vorige bullmarkt", schreef Lindsey Bell, investeringsstrateeg bij CFRA, in een rapport. In het eerste kwartaal van 2011 stegen de bedrijfswinsten met 19,5 procent, volgens FactSet.

Amerikaanse belastingverlaging

De verwachtingen voor het cijferseizoen zijn hooggespannen omdat beleggers en analisten hopen dat een lager vennootschapsbelastingtarief de winsten van bedrijven heeft opgestuwd. President Donald Trump tekende in december een wetsvoorstel dat het Amerikaanse vennootschapsbelastingtarief van 35 procent verlaagde naar 21 procent.



"Dit zal het eerste kwartaal zijn dat bedrijven zullen profiteren van het belastingbeleid van de Trump-regering, wat een belangrijke reden is dat de verwachte winstgroei eind januari van 10,4 procent naar boven de 16 procent is gesprongen", zei Bell.

Volatiele koersen

De aandelenmarkten gaan het cijferseizoen echter in met een piek in volatiliteit, deels omdat beleggers zich zorgen maken over stijgende rentetarieven en toenemende handelsspanningen tussen de VS en belangrijke partners zoals Mexico en China.

De S&P 500-index viel in het eerste kwartaal 1,2 procent terug en zakte afgelopen maand met meer dan 4 procent. "We zijn wel nerveus dat de onrust op de markt kan resulteren in getemperde vooruitzichten van de managementteams voor het tweede kwartaal", aldus Bell.

Cijfers van deze week

Het cijferseizoen komt in de VS deze week goed op stoom. Gisteren presenteerden Netflix en Bank Of America hun resultaten over het eerste kwartaal. Vandaag volgen IBM en Goldman Sachs. Donderdag is Mattel aan de beurt. General Electric, Honeywell, Procter & Gamble en Schlumberger sluiten vrijdag de rij.