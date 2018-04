Mobius voorspelt correctie van 30%

Dat staat te lezen in een artikel op Financial News. De bekende fondsmanager, die in januari na 30 jaar de Amerikaanse vermogensbeheerder Franklin Templeton verliet, stelt dat alle indicatoren wijzen op een aanzienlijke daling van de S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average.

“Ik voorzie een val van 30 procent. Wanneer het consumentenvertrouwen zich op een all time high bevindt, zoals nu in de VS, is dat geen goed teken. Het lijkt alsof de markt wacht op een trigger die zo’n val gaat veroorzaken. Je weet niet wat dat precies zal zijn, misschien een natuurramp of een oorlog met Noord-Korea.”

Versterkt door ETF's

Mobius, die in 2009 de start van de bullmarkt voorspelde, vreest dat een daling versterkt zal worden door het toegenomen gebruik van ETF’s. Die nemen bijna de helft van alle handel in Amerikaanse aandelen voor hun rekening.

“ETF’s vertegenwoordigen zo’n groot deel van de markt dat ze de zaken erger maken, wanneer markten onderuit gaan. Computers en algoritmes werken 24/7 en zouden een sneeuwbaleffect kunnen creëren. Er is geen veiligheidsventiel om een verdere daling te voorkomen, waardoor het snel kan gaan.”

Stijgen

De expert voegde eraan toe dat het een ‘stock pickers-markt’ wordt. Hij erkende echter dat als het beleid van de Amerikaanse president Trump om de economie te stimuleren succesvol is, inclusief de belastinghervormingen, de markten op korte termijn kunnen stijgen.

“Als Trumps beleid zich uitbetaalt kunnen de markten omhoog, maar het ziet er 'topachtig' uit. En als de Amerikaanse beurs onderuit gaat, zit iedereen in de problemen.”

