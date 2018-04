Toprendementen voor Nederlands vastgoed

Dat schrijft IEXProfs.nl. UBS Asset Management heeft zijn rendementsverwachting voor de Europese vastgoedmarkt naar boven bijgesteld van 5,1 procent per jaar naar 5,8 procent. Nederland is een van de grote trekpaarden de komende drie jaar met een rendement van 7,5 procent per jaar, kort daarop gevolgd door Portugal met een rendement van bijna 7 procent.

Dat stelt de Zwitserse vermogensbeheerder in zijn nieuwste Eurozone Real Estate Outlook. “Van zowel Nederland als Portugal verwachten wij dat ze kunnen profiteren van grote waardestijging van onroerend goed door sterk stijgende huren en stijgende inkomsten”, aldus UBS.

Sterke kantorenmarkt

De Nederlandse markt is niet op alle vlakken even sterk. Winkelbeleggingen scoren duidelijk slechter dan kantoren. En ook de markt voor logistiek en industrieel vastgoed blijft iets achter op de rest van de eurozone.

De hoge rendementen op kantoren heeft Nederland volgens UBS mede te danken aan een goed ruimtelijke ordeningsbeleid. Vooral Amsterdam springt er wat dat betreft uit.

“De Nederlandse vastgoedmarkt verdient de prijs van meest verbeterde markt van de Eurozone met leegstandsquotes in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht tussen de 2 en 2,5 procent. In Amsterdam heeft zorgvuldige stadsplanning en bestemmingsveranderingen van kantoren ervoor gezorgd dat de leegstand is gedaald van een piek van 20 procent in de crisis tot nog maar 6,6 procent in het vierde kwartaal van 2017.

In de eurozone logistiek top

Voor de eurozone als geheel worden de beste rendementen verwacht in de industriële en logistieke sector (6,8 procent), gevolgd door retail (5,9 procent) en kantoren (5,3 procent).

Retail en logistiek zitten een beetje in elkaars vaarwater. Het is volgens UBS evident dat de logistieke markt blijft profiteren van de opmars van e-commerce, wat ten koste gaat van de winkelmarkt.

Van de andere kant is UBS geen doemdenker over winkelvastgoed. De Zwitsers verwachten dat de trend zich door zal zetten dat kleinere, ouderwetse winkelcentra in kleinere steden in de verdomhoek zitten, terwijl moderne shoppingmalls in grote steden outperformen.

Safe haven

Nederland behoort net als Duitsland tot de underperformers in zowel de winkel- als logistieke markt. In Duitsland heeft dat volgens UBS onder andere te maken met de vlucht naar veiligheid die sommige vastgoedbeleggers de afgelopen jaren hebben gemaakt. Vooral industrieel vastgoed is daardoor erg duur geworden.

Voor de toekomst ziet UBS een voordeel ontstaan door de trend dat industriële productie voor een deel terugkomt naar Europa, wat al veel voordeel heeft opgeleverd voor markten in met name Polen en Tsjechië.

Deze trend zorgt ook voor andere veranderingen omdat de nieuwe productie (en opslag- en bezorgingstechnieken) meer elektriciteit nodig hebben vanwege de meer geautomatiseerde systemen. Dit heeft nu al invloed op beslissingen van huurders die niet meer alleen kijken naar locatie, maar ook naar de energievoorziening.