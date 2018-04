'Koop grondstoffen in deze spannende tijden'

Dat schrijft Bloomberg.

Dankzij de aantrekkende grondstoffenprijzen vanwege de escalerende politieke spanningen over de hele wereld en de sterke economische groei, verwachten de analisten dat grondstoffen in de komende twaalf maanden een rendement van 10 procent zullen opleveren.

De Bloomberg Commodity Index, een maatstaf voor het rendement van 22 grondstoffen, is afgelopen week meer dan 2,5 procent gestegen. Dat is de sterkste stijging in twee maanden. Een vergelijkbare maatstaf, de S&P GSCI-index, won afgelopen week meer dan 5 procent en bereikte het hoogste niveau sinds 2014.

Olie en aluminium

De winst wordt gedreven door ruwe olie en aluminium. De olieprijs stevent af op de beste wekelijkse sprong sinds juli vorig jaar en aluminium kent de sterkste rally sinds 1987.

Olie-investeerders zijn geschrokken van de mogelijke productieverstoringen in het Midden-Oosten in de nasleep van de dreigementen van de VS om de Russische bondgenoot Syrië te bombarderen. Ook haalde Saudi-Arabië raketten neer die zijn afgevuurd door rebellen in Jemen en nam de bezorgdheid toe dat Amerika de sancties tegen Iran opnieuw zal invoeren.

Sancties tegen Rusal

In de aluminiummarkt zorgen de Amerikaanse sancties tegen de Russische producent United Co. Rusal, de grootste maker van het metaal buiten China, ervoor dat kopers moeite hebben om voorraden te vinden.

Brentolie, de benchmark voor meer dan de helft van de olie in de wereld, steeg afgelopen week met 7,2 procent. Een vat Amerikaanse ruwe olie klom 7,9 procent in prijs.

De geopolitieke spanningen verhogen het risico van verstoringen van de levering van ruwe olie, stellen de Goldman-analisten. Ook nemen ze de aandacht weg over de zorgen dat de opmars van Amerikaanse schalieolie de productiebeperkingen van oliekartel OPEC zal ondermijnen.

"De unilaterale aard van de escalatie van spanningen tot dusver suggereert dat de productie-impact waarschijnlijk in eerste instantie bescheiden zal zijn, tenzij er een militair conflict plaatsvindt tussen Saudi-Arabië en Iran", schreven de analisten van de bank. "Met lage en afnemende voorraden blijft de markt kwetsbaar voor zelfs kleine verstoringen."

Amerikaanse sancties tegen Iran

Er is ook toenemende bezorgdheid dat de VS zich zullen terugtrekken uit een deal tussen Iran en mondiale mogendheden om de sancties op het OPEC-land te versoepelen in ruil voor een beperking van het nucleaire programma. Als dat gebeurt, zullen Europese raffinaderijen de invoer uit Iran verminderen, gezien hun blootstelling aan de VS.

"De EU is goed voor 25 procent van de 2,6 miljoen ton-per-dag ruwe export van Iran, maar wij geloven dat de sleutel voor de wereldwijde oliemarkt is of deze stromen zullen worden ingeperkt in plaats van simpelweg worden omgeleid naar Azië", aldus de analisten.

Verstoringen op aluminiummarkt

De aluminiummarkt worstelt met de sancties tegen de Russische producent Rusal, een bedrijf dat volgens Goldman 6 procent van de wereldwijde productie vertegenwoordigt. De bewegingen zullen volgens de bank op korte termijn aanzienlijke verstoringen en opwaartse risico's voor de prijs van het metaal veroorzaken.

"We verwachten nu dat de aluminiumprijzen begin juni hoog en volatiel zullen blijven wanneer de markten gedwongen worden om de structuur van de sancties te accepteren", waarschuwen de analisten van Goldman.

De aluminiumprijzen op de London Metal Exchange (LME) stegen afgelopen week met meer dan 12 procent tot 2.296,50 dollar per ton en bereikten het hoogste niveau in zes jaar.

Nieuw evenwicht

De stijging van aluminiumprijzen op de LME overtroffen afgelopen week die in China, waardoor de export mogelijk winstgevender wordt voor handelaren in het Aziatische land, waar de binnenlandse markt worstelt met grote voorraden.

Die dynamiek, en een ineenstorting van de aandelenwaarde van Rusal, zal een herstructurering van de activa van Rusal stimuleren en de wereldwijde aluminiumstromen herleiden om een nieuw evenwicht tot stand te brengen, aldus Goldman Sachs. "Er is een aanzienlijk opwaarts risico en potentiële volatiliteit als de markten het nieuwe evenwicht vinden."

